Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 aggiornamenti sullo Shamano Shekinà

Chi l’ha visto? non si ferma e, anche durante la settimana del Festival di Sanremo, prosegue la stagione con un nuovo appuntamento ricco di novità. Stasera 8 febbraio, alle 21.25 su Rai3, si tornerà a parlare del caso della morte di Elena e Luana a Roma con aggiornamenti sullo Shamano Shekinà. A seguire, ci si concentrerà sulla scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. Alla conduzione della puntata, come da tradizione, Federica Sciarelli, che presenterà i servizi sui vari casi di cronaca. In studio avrà inoltre modo di intervistare personalità legate alle vicende, dai parenti delle vittime o degli scomparsi a esperti sociologi e criminologi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La puntata di stasera 8 febbraio analizzerà ancora una volta il caso di Elena Bruselles e Luana Costantini, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento a Roma lo scorso 19 gennaio. A breve infatti si potrà conoscere l’esito dell’esame tossicologico sui corpi delle due donne, tappa fondamentale delle indagini. Cosa contenevano infatti le boccette di Paolo Rosafio, alias lo Shamano Shekinà, con cui le due vittime avevano numerosi contatti prima del decesso. L’uomo, rientrato nel suo paese in provincia di Lecce, si professa però sempre innocente. La scorsa settimana inoltre Chi l’ha visto? aveva aggiunto un tassello nuovo alla vicenda con il nome di Marco, uomo che avrebbe vissuto con Elena e Luana. Era veramente nell’abitazione al momento del decesso oppure, come sostiene ancora oggi, le ha lasciate in salute?

A seguire, Federica Sciarelli tornerà su altri due casi di cui si era parlato la scorsa settimana. Al centro della puntata infatti anche la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. La prima sparì oltre 30 anni fa, l’1 gennaio 1992, da un convento di Cesena dove aveva appuntamento con un religioso. Giunse infatti nel monastero, come dimostrò la presenza della sua auto nel parcheggio antistante la struttura, ma nessuno dei frati seppe dire nulla di quanto accaduto. Il mese successivo, la ragazza Chiara Bolognesi venne trovata senza vita nel fiume Savio, poco lontano dal luogo di sparizione di Cristina. Gli inquirenti pensano che la mano dietro ai due casi possa essere quella dello stesso uomo. Chi l’ha visto? accoglierà le parole di un’altra donna che racconterà un dramma simile che ha coinvolto sua figlia.