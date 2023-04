Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i genitori di Marzia Capezzuti

Nuovo appuntamento stagionale con Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli che tenta di fare luce sui principali casi di cronaca italiana. Stasera 26 aprile, alle 21.25 su Rai3, si tornerà a parlare della morte di Marzia Capezzuti, 29enne milanese scomparsa per mesi e ritrovata senza vita in un casolare abbandonato di Pontecagnano (Salerno). Una vicenda che ha scoperchiato un vero circolo degli orrori. Ospiti in studio i suoi genitori, che aiuteranno il racconto e la ricostruzione dei fatti. In seguito, si parlerà anche della truffa ai danni di Vittoria Caproni, nobildonna vittima a Milano di quattro trasfertisti napoletani. Spazio infine anche alle richieste di aiuto e agli appelli dei telespettatori, che si sono rivolti a Chi l’ha visto? per rintracciare un parente o un amico. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

La nuova puntata si aprirà con un focus sulla vicenda di Marzia Capezzuti, che ha tenuto banco per diversi episodi della stagione. Il corpo della 29enne, di cui si erano perse le tracce per mesi, è stato infatti rinvenuto a ottobre a Pontecagnano, in provincia di Salerno, in un casolare abbandonato. Sul cadavere evidenti segni di strangolamento. Originaria della città di Milano, si era trasferita in Campania per vivere assieme al compagno Alessandro Vecchiano. Alla morte di quest’ultimo, risalente nel 2019, avrebbe avuto inizio per lei una vita di orrori e maltrattamenti. Gli autori del crimine sarebbero Mariabarbara Vecchiano, sorella del fidanzato di Marzia, il suo compagno Damiano Noschese e il loro figlio di 15 anni. Violenze, torture e ingiurie si sarebbero susseguite per diverso tempo, fino al drammatico epilogo. Chi l’ha visto? ospiterà stasera Ciro e Laura, genitori di Capezzuti, per ricostruire la vicenda.

L’appuntamento odierno di Chi l’ha visto? dedicherà ampio spazio anche alla vicenda di Vittoria Caproni. Nobildonna e figlia dell’ingegnere aeronautico trentino Gianni Caproni, è stata vittima di truffa a Milano lo scorso 10 gennaio. Quattro trasfertisti di Napoli l’avrebbero contattata telefonicamente, allarmandola del coinvolgimento del figlio in un incidente stradale. Per evitare l’arresto era necessario pagare una cauzione di circa 12 mila euro. Nel corso dei giorni, i criminali avrebbero convinto Vittoria a consegnare contanti, gioielli e lingotti per un valore di 1.6 milioni di euro, prima di sparire con un trolley. Chi l’ha visto? ospiterà Marco Calì, capo della squadra mobile di Milano che ha arrestato i truffatori. La sua testimonianza aiuterà a capire come difendersi dai raggiri e quali numeri chiamare in caso di emergenza.