Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Andreea e Alice Scagni

Federica Sciarelli torna stasera 15 marzo, alle 21.25 su Rai3, con il tradizionale appuntamento del mercoledì di Chi l’ha visto?. La puntata odierna si concentrerà ancora una volta sulla sparizione di Andreea Rabciuc, la ragazza di origine rumena di cui non si hanno notizie da un anno esatto. In studio arriverà oggi la mamma, per un ennesimo e disperato appello nella speranza di ritrovare sua figlia. A seguire ci sarà un focus su Alice Scagni, uccisa dal fratello l’1 maggio 2022 poco dopo una telefonata del padre ai Carabinieri. Infine, come in ogni appuntamento, ci sarà spazio per gli appelli dei telespettatori in cerca di un amico o un parente. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate scorse.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 15 marzo 2023 su Rai3

Il prossimo episodio di Chi l’ha visto? si concentrerà su un caso di cronaca ancora in cerca di risposte. Nella fattispecie, si tornerà a parlare di Andreea Rabciuc, ragazza di 27 anni scomparsa nei pressi di Jesi la notte fra l’11 e il 12 marzo 2022. Prima di svanire nel nulla la giovane, che viveva con il fidanzato 44enne Simone Gresti in una roulotte, aveva partecipato a una festa assieme a lui e a una coppia di amici dentro un casolare di Montecarotto. I tre, gli ultimi ad averla vista, hanno riportato che Andreea si era allontanata di sua spontanea volontà a piedi dopo una lite, dopodiché si sono perse le sue tracce. Le indagini, a distanza di un anno esatto, sembrano essersi arenate e l’unico indagato resta proprio Simone, che continua a professarsi innocente. In studio ci sarà la mamma di Andreea, Georgeta Cruceanu, ancora alla ricerca della verità.

A seguire, Federica Sciarelli presenterà un focus sulla morte di Alice Scagni, assassinata dal fratello Alberto la sera dell’1 maggio 2022. La donna era uscita per una passeggiata con il cane dalla sua casa di Quinto, in provincia di Genova, dove viveva con il marito e il figlio di appena un anno. Si era presto imbattuta in suo fratello, con cui era iniziato dapprima un litigio e a seguire una colluttazione. Immediata la chiamata del marito ai Carabinieri che però arrivarono troppo tardi. Il racconto di Chi l’ha visto? si concentrerà però sulla telefonata che il padre di Alice aveva fatto al 112 poche ore prima del delitto per chiedere aiuto. «Senza denuncia non possiamo arrestare nessuno, non funziona così», è stata la risposta degli agenti, oggi indagati per omissioni. Dettagli che avrebbero potuto fare la differenza, ma non hanno sortito alcun effetto.