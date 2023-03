Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 l’accumulatore seriale di Foggia

Stasera 8 marzo, alle 21.20 su Rai3, nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. Con la conduzione di Federica Sciarelli, la trasmissione cercherà di scandagliare nei casi di cronaca dove le domande superano ancora di gran lunga le risposte. Fra documentazioni inedite e testimonianze esclusive, si offrirà un ulteriore punto di vista sulle vicende, in più occasioni fondamentali anche per le indagini della polizia. Al centro della puntata odierna ci saranno ancora una volta i casi di Liliana Resinovich e Marzia Capezzuti. Spazio anche alla vicenda di Foggia, dove un anziano accumulatore seriale è scomparso nel nulla. Nella sua abitazione si è trovato di tutto, da avanzi di cibo a vecchi indumenti. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, spazio a anche per un focus sull’Iran. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche stralci delle puntate precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 8 marzo 2023 su Rai3

La nuova puntata di Chi l’ha visto? dunque si concentrerà sulla vicenda di Raffaele Lioce, ex dipendente di Poste Italiane oggi 80enne e in pensione. L’anziano è sparito ormai da diversi giorni dalla sua casa di viale Mazzini, a Foggia, dove gli agenti hanno rinvenuto particolari scioccanti. Accumulatore seriale, ha infatti accatastato qualsiasi cosa in decine di scatoloni, da indumenti ad avanzi di cibo fino a oggetti in disuso. La massa di immondizia, la sporcizia e il cattivo odore hanno tuttavia attirato insetti e topi che infestano ogni angolo dell’appartamento. In tutto ciò, che fine ha fatto Raffaele? Federica Sciarelli tenterà di ricostruire gli ultimi giorni in cui si è fatto vedere in città, provando a capire dove sia andato.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Chi l’ha visto? si concentrerà su due tristi vicende che coinvolgono altrettante ragazze italiane. Si tornerà a parlare di Liliana Resinovich e Marzia Capezzuti, sul cui destino ancora ci sono troppi punti interrogativi. La prima, trovata senza vita a Trieste a inizio 2022, per la procura si è tolta la vita, dopo essersi allontanata volontariamente dalla propria abitazione. Il fratello della vittima però è convinto che si tratti di omicidio e, per sostenere la sua tesi, presenterà in studio alcuni documenti e testimonianze inedite. Novità anche per quanto riguarda Marzia Capezzuti, la giovane partita da Milano, scomparsa a Pontecagnano e poi ritrovata senza vita in un casolare abbandonato. Nel corso del programma, spazio anche per gli appelli dei telespettatori alla ricerca di un parente o un amico scomparso. È possibile contattare la redazione tramite social network o sul sito ufficiale.