Chi l’ha visto? stasera su Rai3 aggiornamenti sul caso di Marzia

Stasera 2 novembre, alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli torna con Chi l'ha visto?. La conduttrice presenterà al pubblico da casa nuovi aggiornamenti su uno dei casi principali della stagione, capace di tenere banco per gran parte delle puntate. Ci saranno infatti novità su Marzia Capezzuti, 29enne milanese scomparsa da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, da più di un anno. In studio, grazie all'aiuto di immagini inedite e nuove testimonianze, si cercherà di scoprire il destino della ragazza, ancora avvolto nel mistero.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 2 novembre 2022 su Rai3

La nuova puntata di Chi l’ha visto? tornerà dunque su uno dei casi più importanti della cronaca italiana. In studio, Federica Sciarelli infatti presenterà gli ultimi aggiornamenti sul caso di Marzia Capezzuti, già nelle scorse settimane al centro del dibattito in trasmissione. La 29enne milanese è scomparsa a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, nel giugno 2021. I suoi genitori, Ciro e Laura, non hanno sue notizie da quando lei, il giorno della sparizione, aveva rivelato loro una gravidanza, frutto dell’unione con un uomo prima di allora tenuto nascosto. Secondo le ricostruzioni, il fidanzato sarebbe però morto per un ictus, lasciando Marzia in balia della proprietaria di casa, che l’avrebbe trattata come una schiava. Nel corso delle ultime settimane, hanno preso piede nuove e agghiaccianti supposizioni che vedrebbero la ragazza costretta per mesi a prostituirsi.

Di recente, gli agenti hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all’interno di un casolare di Santa Tecla, al confine con Pontecagnano. Il corpo, ancora senza identità, potrebbe essere della ragazza, ma per accertarsene occorre l’autopsia e l’analisi del Dna. Uno dei legali delle sette persone al momento indagate però ha chiesto di procedere con l’incidente probatorio, fermando l’avvio dell’autopsia. «Occorre un perito super partes, nominato direttamente dal giudice perché, se gli esami dovessero confermare l’identità di Marzia e si dovesse andare a processo, abbiamo necessità di avere dati certi e non ipotesi di parte», ha precisato l’avvocato. Già inoltrata la richiesta all’ufficio del gip per l’assegnazione del fascicolo. Una decisione che getta ancor di più nello sconforto i genitori di Marzia, ancora speranzosi di ritrovare viva la loro figlia.

Al momento, nel registro degli indagati ci sono la proprietaria di casa Barbara Vacchiano con i figli Vito ed Annamaria, il marito Damiano Noschese, Gennaro Pagano e Gennaro Merola. Per il reato di sequestro di persona e maltrattamenti è indagato anche il figlio quindicenne della coppia Vacchiano-Nochese.