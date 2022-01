Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: il caso di Agata Scuto al centro della puntata

Dopo la lunga pausa natalizia, Federica Sciarelli ritorna su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, a partire dalle 21.15. La prima parte della trasmissione sarà tutta dedicata alle ultime novità sul caso di Agata Scuto, la 22enne di Acireale sparita nel 2012. Una vicenda misteriosa e riaperta proprio grazie al programma. A quasi 10 anni dalla scomparsa, le forze dell’ordine hanno arrestato Rosario Palermo, all’epoca compagno della madre della giovane, accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Spazio, poi, alla vicenda di Roberta Ragusa: a dieci anni dalla morte, è stata formulata una nuova ipotesi su dove sia stato nascosto il corpo della vittima, mai ritrovato. Infine, un focus sulla storia di Liliana Resinovich, l’ex dipendente regionale di cui si erano smarrite le tracce il 14 dicembre scorso e ritrovata morta qualche settimana dopo. Non mancheranno gli appelli, le segnalazioni e le richieste d’aiuto delle persone in difficoltà.

"Penelope Italia ha deposito ieri un'istanza motivata al Prefetto di Pisa per attivare nuove ricerche del corpo di Roberta Ragusa": Questa sera a "Chi l'ha visto?" il presidente dell'associazione, avvocato Nicodemo Gentile. Alle 21:20 in diretta su #Rai3 #chilahvisto pic.twitter.com/6DTSuhnUus — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 19, 2022

Chi l’ha visto: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: la storia del misterioso delitto di Agata Scuto

Era il 4 giugno 2012 quando Agata Scuto fece perdere qualsiasi notizia di sé, senza alcun motivo plausibile. Denunciata immediatamente la scomparsa, la madre aveva raccontato di averla lasciata a casa da sola per qualche giorno e di non averla più ritrovata una volta rientrata. Dichiarazioni che, qualche tempo dopo, venivano smentite dai racconti del patrigno, Rosario Palermo. Nel corso di una deposizione davanti agli inquirenti, aveva rivelato di averla vista più volte in compagnia di un fantomatico ragazzo biondo, probabilmente il fidanzato, dapprima a bordo di uno scooter e, successivamente, in una macchina. Da quel momento, le indagini sul caso si sono mosse a rilento e senza risultati degni di nota. Fino a quando, nel 2020, le telecamere di Chi l’ha visto non hanno richiamato nuovamente l’attenzione del pubblico e delle forze dell’ordine sul mistero della scomparsa della 22enne. Iniziativa che ha spinto la procura ad aprire un fascicolo per omicidio.

Chi l’ha visto: le indagini e l’arresto del patrigno dopo 10 anni

Quasi un decennio dopo l’accaduto, i sospetti degli inquirenti si sono concentrati sulla figura di Rosario Palermo, al tempo convivente della madre di Scuto. Di recente, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania con l’accusa di omicidio. A rendere verosimile l’idea della sua colpevolezza anche l’ipotesi che la ragazza, affetta da disabilità fisiche e cognitive, avesse intrattenuto con lui una relazione e, probabilmente incinta, fosse stata assassinata per questo motivo. Una versione che, ad oggi, dopo la riapertura del caso, la Procura ha reputato credibile, individuando come movente del delitto la volontà di Palermo di evitare la scoperta dello stato di gravidanza della vittima. Nell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip Maria Ivana Cardillo vengono contestate all’indagato le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di un soggetto portatore di handicap e di aver agito per motivi abietti. Nel frattempo, recluso nel penitenziario di Noto, il 60enne continua a sostenere di essere innocente.

+++ Agata Scuto: Ex compagno della mamma arrestato dai Carabinieri di #Catania per omicidio e occultamento di cadavere. Il caso della ragazza scomparsa nel 2012 era venuto alla luce nel 2020 dopo le segnalazioni a “Chi l’ha visto?”.+++#chilhavisto → https://t.co/JpwH0Kbtjd pic.twitter.com/29w1TLqUeR — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 17, 2022

Chi l’ha visto: l’inquinamento delle prove e le intercettazioni

Secondo gli investigatori, sarebbero diversi, invece, gli indizi di colpevolezza a carico di Palermo che, nei precedenti interrogatori, avrebbe dato false notizie sui suoi spostamenti durante la scomparsa della ragazza, con la quale aveva un rapporto molto stretto. In base a una pista, avrebbe addirittura cercato di inquinare le prove, ottenendo da amici e conoscenti la conferma del suo alibi fasullo e mettendo in piedi una messa in scena per giustificare, attraverso tracce simulate, la ferita alla gamba che diceva di essersi procurato con una caduta in montagna. A tradirlo sarebbero state delle intercettazioni ambientali: mentre parlava da solo nell’abitacolo della sua automobile, Palermo avrebbe espresso il timore che il cadavere di Scuto, che era stata strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato in un casolare nei dintorni di Pachino. Evenienza che lo aveva spinto a pensare di dover ritornare sul luogo del misfatto per verificare cosa fosse rimasto dei resti.