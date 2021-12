Chi l’ha visto, stasera su Rai 3 alle 21.15: la storia della misteriosa morte di Roberto Straccia al centro della puntata

Federica Sciarelli torna con una nuova appuntamento con Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 1 dicembre 2021, alle 21.15 su Rai 3. Nel corso della serata, la conduttrice si occuperà delle ultime novità sul caso del delitto di Nada Cella e, per la prima volta, intervisterà i genitori di del capo degli ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto a tutti come Diabolik. Ma non solo. Il tema principale della puntata saranno le recenti intercettazioni sulla morte dello studente universitario Roberto Straccia: è stato rapito per uno scambio di persona mentre faceva jogging? È stato segregato per giorni e poi ucciso? La redazione del programma proverà a risalire all’origine di queste domande e commenterà le ipotesi degli inquirenti. Infine, non mancherà la consueta rubrica dedicata agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni delle persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: il mistero della scomparsa e della morte di Roberto Straccia

La storia di Roberto Straccia ha tenuto il Paese con il fiato sospeso per settimane. Era il 14 dicembre 2011 quando il ragazzo, trasferitosi a Pescara per motivi di studio, era uscito di casa per fare una corsa, come mostrato dalle telecamere di videosorveglianza che l’avevano ripreso. Dopo quella sessione di jogging, tuttavia, non aveva più fatto ritorno all’appartamento. Allertati i familiari e denunciata immediatamente la scomparsa, parenti e forze dell’ordine hanno fatto di tutto per ritrovarlo, tra sopralluoghi e appelli pubblici. Il loro sforzo si è rivelato vano: qualche settimana dopo, il 7 gennaio 2012, lungo il litorale di Bari veniva avvistato e recuperato un cadavere. Si trattava proprio di Straccia. Aveva il volto tumefatto ma indossava gli abiti del ragazzo, riconosciuti dalla madre, tra cui un K-way blu, dei pantaloncini rossi e delle sneakers bianche, e aveva addosso un iPod e delle chiavi di casa corrispondenti a quelle dell’abitazione che condivideva con altri studenti.

Chi l’ha visto: le indagini e l’ipotesi di suicidio

L’ipotesi iniziale fu quella di suicidio. Già in passato, infatti, Straccia aveva tentato di togliersi la vita, ingerendo una Sprite mista a pesticidi ritrovati nell’azienda agricola del padre. I genitori hanno sempre smentito con veemenza la validità di questa pista, sottolineando come la bevanda fosse già contaminata al momento dell’acquisto e, soprattutto, escludendo categoricamente che il figlio avesse motivi validi per compiere un gesto così estremo. In assenza di prove e tracce tangibili, a un anno dall’accaduto, nel 2013, il gip del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha disposto l’archiviazione del caso per suicidio, su richiesta del pm Giuseppe Bellelli e nonostante le proteste dei familiari. Una svolta è arrivata, poi, nel 2019, quando il gip ha dato il via libera alle forze dell’ordine per nuove indagini grazie alle intercettazioni della fidanzata di un pentito di ‘Ndrangheta già presenti nel fascicolo ma mai prese in considerazione. Dalle telefonate, sarebbe emerso che Straccia sarebbe stato tenuto prigioniero per giorni, vittima di uno scambio di persona dovuto alla somiglianza con un esponente di un clan calabrese che viveva a Pescara. E, per questo, sarebbe stato rapito e ucciso.

Chi l’ha visto: le ultime intercettazioni

Ma non è finita qui. È di pochi giorni fa la notizia secondo cui la famiglia sarebbe venuta in possesso di una nuova intercettazione che potrebbe portare, finalmente, alla risoluzione del caso. Si tratta della chiamata tra due donne legate a un collaboratore di giustizia che, secondo Mario Straccia, padre del giovane, confermerebbero la teoria dello scambio e del delitto per errore. In vista del decimo anniversario della sua scomparsa e della nuova udienza in tribunale a Campobasso, prevista per gennaio, i nodi della storia potrebbero iniziare a sciogliersi.