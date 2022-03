Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: i casi della puntata di mercoledì 9 marzo 2022 alle 21.15

Manca poco a una nuova puntata di Chi l’ha visto in onda stasera, mercoledì 9 marzo 2022, alle 21.15 su Rai 3. Come ogni settimana, Federica Sciarelli e la sua trasmissione daranno spazio alle voci di familiari alla ricerca di parenti spariti nel nulla e ricostruiranno storie di misteriose scomparse. Non mancherà, ovviamente, la consueta rubrica dedicata agli appelli, alle segnalazioni e alle richieste d’aiuto delle persone in difficoltà. Oltre che, soprattutto in questi ultimi venti giorni, una serie di focus e approfondimenti sulla guerra in Ucraina.

Nella prossima puntata#Ucraina, la guerra continua: Gli appelli e le storie di chi cerca notizie di familiari e amici#Mercoledì #9marzo alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 #chilhavisto #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kYrBzVPcVw — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 8, 2022

Chi l’ha visto: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 3 alle 21.25

Chi l’ha visto: tutte le anticipazioni sulla puntata

Nella prima parte della trasmissione, Sciarelli intervisterà Chiara, vittima di un amore tossico e violento dal quale è riuscita miracolosamente a liberarsi. Presa a cinghiate e a pugni dal fidanzato che, nonostante dicesse di amarla, ha più volte rischiato di ucciderla, la 19enne ripercorrerà per la prima volta le tappe di una vicenda dolorosa che ha segnato per sempre la sua vita. Spazio, poi, alle ultime novità sulla scomparsa di Chiara Mercuri, la 46enne sparita da qualche mese dalla sua casa di Ostia. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati i suoi tre cani, ai quali era particolarmente affezionata, ma di lei ancora nessuna traccia plausibile. Infine, il programma continuerà a farsi portavoce delle richieste d’aiuto di chi cerca amici e familiari rimasti in Ucraina, impossibilitati a ritornare in Italia o difficili da contattare perché intrappolati nelle città bombardate nelle ultime due settimane. Nella speranza che il programma riesca a dare una mano come nel caso di nonna Zoriana che, arrivata in Italia senza mezzi economici, potrà vivere in una casa assieme alle due nipoti.

Chi l’ha visto: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Chi l’ha visto è disponibile anche in diretta streaming sull’app e sul sito di Rai Play.