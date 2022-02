Chi l’ha visto Rai 3 stasera alle 21:15: novità sui casi Carmine D’Errico, Giovina Mariano e Liliana Resinovich

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto in onda stasera, mercoledì 9 febbraio 2022, alle 21.15 su Rai 3. Come ogni settimana, Federica Sciarelli e la sua redazione accenderanno i riflettori su alcuni dei casi di cronaca nera più in vista, tra misteriose scomparse e omicidi ancora irrisolti. Non mancherà il consueto spazio dedicato ad appelli, segnalazioni e richieste d’aiuto, attivo dall’inizio della trasmissione fino alla mezzanotte.

Liliana Resinovich: Un guanto, una bottiglietta, un cordino, il mistero degli oggetti accanto al suo corpo

Chi l’ha visto: gli ultimi aggiornamenti sui casi di Giovina Mariano e Liliana Resinovich

La prima parte della puntata sarà dedicata agli ultimi aggiornamenti sulla sparizione di Giovina Mariano, l’ex dipendente del comune di Pescara che ha fatto perdere qualsiasi traccia di sé nel lontano 2017. Nonostante le forze dell’ordine non siano ancora arrivate a una svolta decisiva, le indagini per omicidio procedono e gli inquirenti sono impegnati nella ricerca di tracce utili nella casa di Moscufo dove la donna abitava da sola. Si proseguirà, poi, con un focus sulla morte di Liliana Resinovich, l’ex impiegata della Regione Friuli il cui cadavere è stato abbandonato in un parco a pochi chilometri dalla sua casa. Pare siano stati ritrovati documenti inediti che potrebbero aiutare a sciogliere l’enigma degli oggetti ritrovati accanto al corpo: una bottiglietta, un guanto e un cordino.

Giovina Mariano: Si indaga per omicidio, la Polizia cerca tracce nella villa di Moscufo dove la donna scomparsa abitava.

Chi l’ha visto: tutte le novità sul delitto di Carmine D’Errico

Nella seconda parte, invece, Sciarelli aggiornerà i telespettatori sulle ultime novità in merito alla morte di Carmine D’Errico, il pensionato 65enne di Cusano Milanino scomparso il 30 dicembre 2021. Secondo la Procura di Monza a uccidere l’uomo sarebbe stato il figlio Lorenzo. Accusato di aver massacrato il padre a colpi di martello e bruciato il corpo, identificato tramite gli esami del DNA, in un’area abbandonata di Cerro Maggiore, il 35enne è stato arrestato a seguito di un tentativo di fuga fermato dai carabinieri del Ris, accorsi nella villetta di famiglia per eseguire i rilievi scientifici. Nel corso dell’interrogatorio del gip gli è stata data più volte occasione di difendersi dalle accuse che gli sono state mosse e raccontare la propria versione dei fatti ma il ragazzo che, al tempo, aveva denunciato alle autorità la scomparsa del genitore cinque giorni dopo l’accaduto, non ha proferito parola. Atteggiamento che ha spinto il giudice a convalidarne il fermo e a confermarne la permanenza in carcere. A inchiodarlo, oltre alle tracce di sangue scovate nell’appartamento dove avrebbe assassinato il pensionato, anche alcune intercettazioni di chiamate con gli amici nelle quali parlava dell’eredità che avrebbe dovuto ricevere e il monitoraggio degli spostamenti attraverso la cella dello smartphone: il giorno successivo alla morte di D’Errico, si trovava proprio nei pressi del capannone incriminato, al quale era arrivato trasportando la vittima a bordo dell’auto della fidanzata.