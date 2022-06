Anticipazioni Chi l’ha visto, in onda stasera su Rai 3: il caso di Basma Afzaal al centro della puntata

Manca poco a una nuova puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, mercoledì 8 giugno 2022 alle 21.20 su Rai 3. Come ogni settimana, Federica Sciarelli e la sua redazione proporranno approfondimenti su sparizioni e delitti rimasti irrisolti attraverso interviste e reportage esclusivi, scavando nei meandri di storie che, dopo anni, rimangono ancora al centro della cronaca contemporanea e del dibattito pubblico.

Chi l’ha visto: di cosa si parlerà nella puntata di stasera

Nella prima parte della puntata, Sciarelli tornerà ancora una volta sulla vicenda di Angela Celentano, la bambina di 3 anni che, 26 anni fa, il 10 agosto 1996, è scomparsa mentre era in gita con la famiglia e alcuni amici sul Monte Faito, in provincia di Napoli. A intervenire sul caso saranno i genitori della vittima, Catello e Maria che, nonostante tutto il tempo passato dall’accaduto, confidano ancora in un risvolto positivo. Spazio, poi, a nuovi aggiornamenti su Domenico Manzo, che ha fatto perdere qualsiasi traccia di sé durante il compleanno della figlia Romina. In base alle ultime novità, oltre a lei e all’amica Loredana, è finito nel registro degli indagati anche l’ex fidanzato di quest’ultima: potrebbe aver aiutato a far sparire il muratore 69enne?

Infine, riflettori puntati su Basma Afzaal, la diciottenne scomparsa da Galliera Veneta perché, proprio come Saman Abbas, non si sarebbe assoggettata al volere dei genitori e all’obbligo di un matrimonio forzato. È ancora viva? È riuscita a fuggire? Il programma partirà da queste domande per provare a raccogliere qualche informazione in più e chiarire i dubbi dei telespettatori. Immancabile sarà, ovviamente, la consueta rubrica dedicata ad appelli, segnalazioni e richieste d’aiuto da parte di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla storia della scomparsa di Basma Afzaal

Chi l’ha visto: chi è Basma Afzaal

È dal 31 maggio 2022 che di Basma Afzaal, studentessa 18enne di origini pakistane ma residente a Galliera Veneta, provincia di Padova, non si hanno notizie. Quella mattina, come tutte le altre, era uscita presto di casa per prendere il bus che l’avrebbe portata a Castelfranco, dove frequenta l’istituto professionale Lepido Rocco ma, dopo averla avvistata in un bar poco lontano dalla stazione della corriera, su per giù verso le 9.30 del mattino, nessuno l’ha più rivista. A segnalare la sparizione ai carabinieri sono stati i familiari che, disperati, hanno tentato di spargere la notizia anche sui social, in attesa di un cenno dalla ragazza o di un aiuto nel ritrovarla. «Ha la carnagione scura, è alta 155 centimetri e portava una maglietta nera con una riga bianca, un paio di sneakers e uno zaino», ha scritto su Facebook il cugino, «abbiamo provato a chiamarla al telefono ma risulta spento. Chi sa o ha visto qualcosa ci dia una mano e si rivolga immediatamente al 112».

Chi l’ha visto: le indagini e le ipotesi delle forze dell’ordine

Attivato il protocollo per persone scomparse, gli inquirenti si sono messi immediatamente a indagare. E, al momento, si è fatta strada tra le ipotesi una pista che pare avere una certa attendibilità: dalle dichiarazioni delle amiche, è emerso che Afzaal sarebbe fuggita in Francia con pochi euro in tasca per evitare un matrimonio combinato con un connazionale. Un piano studiato nei minimi dettagli e messo in atto grazie all’aiuto di un ragazzo conosciuto sul web e di cui si era invaghita. Dunque, niente forzature da parte di terzi ma un allontanamento volontario pianificato da tempo e che troverebbe giustificazione in una serie di circostanze legate al background personale della 18enne. Figlia di una coppia molto fedele ai dettami e alle tradizioni della religione islamica, dalle deposizioni di chi la frequentava sembra proprio che Basma lottasse ogni giorno contro le imposizioni di uno stile di vita che le stava stretto. Portava il velo e gli abiti tradizionali ma, una volta lontana da casa, si cambiava con capi occidentali.

Due, dunque, le circostanze che potrebbero suffragare la tesi della fuga: la partenza del padre per il Pakistan (probabilmente per organizzare le nozze) e le tante assenze che, di recente, aveva collezionato a scuola, nonostante gli imminenti esami di abilitazione professionale. L’ultima proprio il 31 maggio, quando il barista del Caffè Roma di Castelfranco l’aveva vista tranquillamente seduta a uno dei suoi tavolini mentre faceva una videochiamata. Da allora, il buio. E, mentre la famiglia, dopo l’appello iniziale, si è stranamente chiusa in un silenzio ambiguo, la procura di Padova e il pubblico ministero Roberto Piccione hanno aperto un fascicolo che, per ora, rimane senza indagati né ipotesi di reato.

