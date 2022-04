Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: la storia di Marina Castangia e Antonio Demelas al centro della puntata

Federica Sciarelli torna su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 6 aprile 2022 a partire dalle 21.15. Nella prima parte, la conduttrice ritornerà sull’omicidio di Carlo La Duca, 37enne di Termini Imerese che, secondo la Procura, sarebbe stato ucciso e fatto sparire dalla moglie, Luana Cammalleri e dal migliore amico, Pietro Ferrara, finiti in carcere con l’accusa di omicidio. Spazio, poi, al caso della misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, giovane campionessa di tiro a segno che, dopo una festa con gli amici, ha fatto perdere le tracce di sé. Infine, la conclusione della trasmissione sarà dedicata alla storia di Marina Castangia, sparita un anno fa da Mogorella. Di recente, il compagno, Antonio Demelas, è stato arrestato con l’accusa di abusi su minori e gli inquirenti hanno iniziato a sospettare possa esserci un legame tra il fermo e la sparizione della partner. Non mancherà, ovviamente, la rubrica dedicata agli appelli, alle richieste d’aiuto e alle segnalazioni delle persone in difficoltà.

Nella prossima puntata Moglie e amico accusati di omicidio: Nuovi documenti sul caso La Duca#Mercoledì #6aprile alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/pOGl1Xvx84 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 5, 2022

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: la storia di Marina Castangia

È il 7 maggio del 2021 quando Marina Castangia, parrucchiera di Mogorella, in provincia di Oristano, sparisce nel nulla. L’ultimo a incontrarla, nel corridoio dell’abitazione che condividevano, è il compagno, Antonio Demelas. Che, nella prima di tante deposizioni utili a ricostruire gli spostamenti della 60enne, racconta di averla vista prendere degli effetti personali, tralasciando stranamente i suoi tre cellulari e le chiavi dell’auto parcheggiata all’esterno. Dichiarazioni che mettono in allerta le forze dell’ordine, nonostante l’uomo ribadisca più volte che, qualche mese prima, la compagna si era già allontanata da casa per raggiungere alcune amiche nella zona di Olbia.

A rendere ancora più inspiegabile le dinamiche della scomparsa, c’è anche il progetto di una vita insieme che i due avevano intenzione di coronare col matrimonio. Come raccontato dallo stesso Demelas che, proprio alle telecamere di Chi l’ha visto, aveva mostrato l’abito acquistato dalla compagna e il resto della casa, compresa la camera da letto. Una stanza ridipinta da poco e, stranamente, senza un letto matrimoniale. «Il letto era ormai brutto e vecchio», ha spiegato l’uomo, «ho deciso di buttarlo, anche perché Marina voleva cambiare tutto».

Chi l’ha visto: l’ipotesi di omicidio volontario e i sospetti degli inquirenti

A denunciare la sparizione sono stati il figlio di Castangia e i familiari che, agli investigatori, hanno comunicato di non avere notizie di lei da inizio anno, quando si era offerta di accompagnare il fratello in ospedale per un controllo. Ricerche a tappeto e appelli dei parenti diffusi tramite televisione e social sono serviti a ben poco: a distanza di un anno, la donna non è stata ritrovata. L’assenza di risultati convincenti ha spinto la Procura di Oristano ad avviare un’indagine per omicidio volontario e ad inserire tra i primi nomi del registro degli indagati quello di Demelas. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha negato qualsiasi coinvolgimento, ribadendo l’estraneità alla vicenda e mettendosi a disposizione per eventuali chiarimenti. Nel frattempo, i Ris hanno perquisito la casa alla ricerca di elementi e tracce utili a chiarire una situazione decisamente ambigua.

Era Marina Castangia la donna segnalata da uno spettatore e ripresa dalle telecamere in una tabaccheria di #Terralba? Il compagno indagato per omicidio volontario dalla procura di #Oristano. Qualcuno ha informazioni utili alle indagini?#chilhavisto→ https://t.co/lvb7TyQpmH pic.twitter.com/0np9oh54FK — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 17, 2021

Chi l’ha visto: l’arresto di Antonino Demelas e le accuse di abuso su minori

Per quasi un anno, le indagini sembrano procedere a rilento senza portare ad alcun risultato utile. Fino a quando, sabato 28 marzo, Demelas, ancora indagato per omicidio e occultamento di cadavere, viene arrestato con un’altra accusa pesante: abusi su minori. Portato nella casa circondariale di Massama e sottoposto all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, il 69enne sarebbe rimasto in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, per ora gli ambienti della Procura non hanno lasciato trapelare alcuna informazione, anche se pare che gli inquirenti stiano indagando su un possibile legame tra la scomparsa e le presunte violenze sessuali su una minorenne.

Scomparsa di Marina Castangia: Indagato per omicidio dalla procura di #Oristano il compagno della donna di cui non si hanno più notizie da febbraio. Perquisizioni dei Carabinieri in casa dell’uomo a #Mogorella, e in territorio circostante.#chilhavisto → https://t.co/7bjPX5OZEA pic.twitter.com/NgpXqGGfzc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 11, 2021

Per il procuratore Armando Mammone e i carabinieri, infatti, Castangia aveva scoperto o, perlomeno, sospettava qualcosa sugli abusi che il compagno potrebbe aver perpetrato ai danni della figlia di amici che la coppia frequentava spesso. Questo, dunque, sarebbe stato il movente che lo avrebbe spinto a uccidere la futura moglie e, successivamente, a nasconderne il cadavere, confidando nel fatto che, per qualche tempo, nessuno l’avrebbe cercata. Non si tratta proprio di una novità: a instradare il team investigativo verso questa pista, infatti, era stato Antonio Castangia, fratello della vittima, che il 15 febbraio 2021 si trovava a casa di Demelas e aveva sentito i due litigare furiosamente, con la sorella che urlava contro il compagno, rinfacciandogli le attenzioni eccessive e morbose nei riguardi della bambina. Coi nuovi elementi a disposizione, il quadro generale inizia a definirsi ma è ancora parecchia la strada da percorrere fino alla chiusura del caso.