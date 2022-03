Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: i casi della puntata

È tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, mercoledì 30 marzo 2022, alle 21.15 su Rai 3. Come ogni settimana, Federica Sciarelli e la sua redazione aggiorneranno il pubblico con le ultime novità su delitti irrisolti e misteriosi casi di scomparsa, riservando un ampio spazio ai familiari e alle loro richieste d’aiuto. Non mancherà la consueta rubrica dedicata agli appelli e alle segnalazioni delle persone in difficoltà, con un’attenzione particolare a chi, fuggendo dall’Ucraina, cerca in Italia un alloggio dove trovare rifugio e, momentaneamente, ripartire.

Nella prossima puntata “Non credo al suicidio", parla il marito Liliana Resinovich#Mercoledì #30marzo alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/XlmroKSxFC — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 29, 2022

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: ultime novità sui casi Resinovich e La Duca

Nella prima parte della puntata, Sciarelli intervisterà Sebastiano Visentin, il marito di Liliana Resinovich, l’ex impiegata della Regione Friuli Venezia – Giulia ritrovata senza vita in un parco a pochi chilometri dal suo appartamento. Tra le piste prese in considerazione dagli inquirenti c’è anche quella del suicidio, ipotesi che, tuttavia, il consorte continua ad escludere in maniera categorica. Spazio poi a nuovi documenti sul delitto di Carlo La Duca, 37enne di Termini Imerese che, secondo la Procura, sarebbe stato ucciso e fatto sparire dalla moglie, Luana Cammalleri, e dal migliore amico, Pietro Ferrara, legati da una relazione clandestina.

Chi l’ha visto: Federica Sciarelli ritorna sul caso Celentano

La seconda parte, invece, sarà prevalentemente occupata da un confronto tra la conduttrice e Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia di Angela Celentano, la bambina di 3 anni che, 25 anni fa, il 10 agosto 1996, è sparita durante una gita coi genitori e alcuni amici di famiglia sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Il legale ripercorrerà i punti salienti della vicenda e delle indagini per ribadire una questione di fondamentale importanza: la necessità di non archiviare con leggerezza i casi di scomparsa che coinvolgono minorenni.

Questa sera a “Chi l’ha visto?” I bambini non si archiviano: In studio il legale della famiglia di Angela Celentano, avvocato Luigi Ferrandino Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/LWpdMLf29z — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2022

Chi l’ha visto: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Chi l’ha visto è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.