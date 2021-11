Chi l’ha visto stasera su Rai 3: novità su Giovina Mariano e il caso della maestra di Desenzano del Garda

Tutto è pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 3 novembre 2021, alle 21.15 su Rai 3. Nella prima parte della trasmissione, Federica Sciarelli ritornerà sui casi di Giovina Mariano, ex dipendente del Comune di Pescara scomparsa nel 2017, e Alessio Zangrilli, giovane pugile romano di cui non si hanno più notizie da oltre una settimana. Nella seconda parte, invece, spazio alla misteriosa sparizione della 43enne Paola, maestra elementare di Desenzano del Garda, allontanatasi da casa mercoledì scorso e mai più tornata. Non mancherà, ovviamente, la consueta rubrica dedicata alle segnalazioni, agli appelli e alle richieste d’aiuto delle persone in difficoltà.

Al centro della puntata di stasera, due vicende già ampiamente trattate dalla trasmissione nelle scorse settimane: i casi di Alessio Zangrilli e Giovina Mariano. Nonostante le numerose segnalazioni arrivate in redazione, del giovane pugile non c’è ancora nessuna traccia. Che cosa gli è successo? Cosa lo ha spinto ad allontanarsi, se lo ha fatto volontariamente? Questi gli interrogativi a cui Sciarelli proverà a trovare una risposta plausibile. Mentre la madre Virginia, sempre più disperata, continua a lanciare appelli pubblici per raccogliere informazioni sulla sorte del figlio. Novità in arrivo anche sulla vicenda di Giovina Mariano. In una recente intervista, infatti, il nipote della donna, pur ribadendo l’idea che si sia allontanata volontariamente, non avrebbe nascosto alcune rimostranze sull’ipotesi. Nel frattempo, continuano le ricerche collaborative tra i cugini e l’associazione Penelope, impegnata a indagare sul perché la donna avrebbe mollato progetti e parenti di punto in bianco e senza avvisare.

Infine, la conclusione della diretta sarà tutta dedicata al mistero che vede coinvolta Paola, un’insegnante elementare 43enne residente a Desenzano del Garda. Secondo quanto riferito dai familiari, mercoledì 27 ottobre, attorno alle 23.30, si sarebbe allontanata a piedi da casa dei genitori a San Felice del Benaco, dove era arrivata da poco assieme alla sorella, e non sarebbe più rientrata. Provvista di documenti, avrebbe lasciato il cellulare e, soprattutto, tutti i farmaci necessari alla sua terapia quotidiana.