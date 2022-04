Anticipazioni Chi l’ha visto stasera su Rai 3: la scomparsa di Renato Ronzoni al centro della puntata

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, alle 21.15 su Rai 3. Nella prima parte della trasmissione, Federica Sciarelli tornerà nuovamente sul caso di Andreea Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno ormai scomparsa da oltre un mese da Montecarotto, nelle Marche. Oltre a fare il punto sugli ultimi aggiornamenti, la redazione approfondirà la vicenda con nuove interviste, segnalazioni, documenti e ospiti in studio. Nella seconda, invece, tutta l’attenzione sarà dedicata alla storia di Renato Ronzoni, il pensionato sparito improvvisamente dal suo appartamento di La Spezia. Dallo spioncino, il vicino di casa avrebbe visto un gruppo di persone, tra cui la compagna, mentre lo portavano via: perché la porta era sfondata? E chi era tutta quella gente? A partire da questi interrogativi, la trasmissione proverà a trovare un collegamento tra gli indizi sparsi a disposizione. Infine, non mancherà la rubrica dedicata ad appelli, segnalazioni e richieste d’aiuto da parte di telespettatori in difficoltà.

"Andreea era agitata, il suo telefono in mano mia solo quindici minuti, non volevo che chiamasse non so chi per andare via", il fidanzato Simone a “Chi l’ha visto?”. Dov’è la giovane donna scomparsa? Che cosa è successo quella notte?#chilhavisto→https://t.co/rH58T6IGeM pic.twitter.com/7EVa5UkUgf — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 26, 2022

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: la misteriosa scomparsa di Renato Ronzoni

Quella di Renato Ronzoni, 67enne di La Spezia, è una storia costellata di anomale fughe. Più di un mese fa, infatti, proprio in concomitanza con l’inizio della guerra in Ucraina, l’uomo era stato portato lì, nelle zone di Zaporizhia, dalla 70enne Natalya Koshova, la donna ucraina che, conosciuta a casa della zia dove prestava servizio come badante, si definisce sua moglie ma che, per la legge italiana, non lo è (il matrimonio, contratto in terra ucraina a gennaio 2021, data del primo viaggio, non avrebbe alcuna validità nel nostro Paese). Denunciata la scomparsa, resa ulteriormente ambigua dal fatto che fossero stati prelevati 4 mila euro dal suo conto in banca, l’avvocatessa Federica Giorgi, nominata amministratrice di sostegno dello spezzino che, dal 2020, necessita una figura di supporto perché affetto da problemi di salute che rischiano di minare alla sua capacità di intendere e di volere, ha presentato un esposto contro Koshova per sottrazione di persona.

Nella prossima puntata Chi ha portato via Renato dalla sua casa di #LaSpezia? Perché la porta sfondata? Dov’è adesso?#Mercoledì #27aprile alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/3JLlNavKKn — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 26, 2022

Pochi giorni dopo, i due hanno fatto rientro in Italia e l’allarme pareva rientrato, anche grazie al divieto di avvicinamento emesso dal giudice tutelare nei riguardi della donna e il divieto di espatrio per Ronzoni. Almeno fino a qualche settimana fa, quando una nuova segnalazione della famiglia e della legale è arrivata alle forze dell’ordine, allertandole sull’ennesima sparizione del pensionato. Che, a quanto pare, sarebbe stato condotto in Polonia.

Chi l’ha visto: le indagini e la versione della figlia di Natalya Koshova

In base alle informazioni ricavate dalle deposizioni della figlia di Koshova, Iryna Lazarenko, i due sarebbero partiti più di dieci giorni fa dall’aeroporto di Orio al Serio per quello che è stato definito un viaggio di nozze. Sembrerebbe una situazione all’apparenza normale, eppure a insospettire gli inquirenti sono state le modalità con cui è stato prelevato Ronzoni. Portato via dalla sedicente consorte, da un’amica e da un loro conoscente (a detta di un dirimpettaio, un tipo robusto che avrebbe sfondato la porta dell’appartamento di via Venezia con un calcio e avrebbe trascinato con la forza in auto l’uomo e alcuni borsoni), sarebbe stato costretto a imbarcarsi su un volo diretto a Varsavia.

La versione è stata effettivamente confermata dalla pattuglia dei Carabinieri che, arrivata sul posto, ha potuto constatare come l’ingresso fosse stato forzato e all’interno non vi fosse più nessuno. A oggi, l’ultimo dettaglio della vicenda rimangono la conferma dell’espatrio illegittimo e le nuove dichiarazioni della figlia di Koshova che, raggiunta dalla Squadra Mobile, ha detto di averli sentiti tranquilli e intenzionati a ritornare in Italia nei prossimi giorni. Parole a cui Giorgi sembra non dare alcun credito: «Questa non è una scomparsa normale», ha dichiarato ai microfoni del quotidiano online Città di La Spezia, «mi auguro di riuscire a rintracciarlo il prima possibile e portarlo sano e salvo in Italia».