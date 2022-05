Anticipazioni Chi l’ha visto stasera su Rai 3: i casi di Agata Scuto, Domenico Manzo e Massimo Torregrossa

La prima serata di Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 25 maggio 2022 a partire dalle 21.15. Come ogni settimana, Federica Sciarelli approfondirà una serie di casi di cronaca legati a misteriose sparizioni e a delitti irrisolti. Nella prima parte della puntata, spazio all’inchiesta sulla morte di Agata Scuto, la ragazza di Acireale che, grazie alla sua pensione di invalidità, manteneva tutta la famiglia. I sospetti continuano a concentrarsi tutti su Rosario Palermo, l’ex compagno della madre, indagato per omicidio e occultamento di cadavere: pare che non abbia operato da solo e che qualcuno lo abbia coperto.

Seguono, poi, due approfondimenti: uno sul caso di Domenico Manzo, per la cui scomparsa sono indagate la figlia e un’amica. L’altro, invece, sulla vicenda che ha visto coinvolto l’ex prete Massimo Torregrossa: innamoratosi di una donna, ha lasciato il sacerdozio e l’ha sposata ma, da quasi due anni, nessuno ha idea di dove sia finito. Infine, immancabile la rubrica dedicata ad appelli, segnalazioni e richieste d’aiuto da parte di persone in difficoltà.

Chi l'ha visto: il caso di Domenico Manzo

Chi l’ha visto: il caso di Domenico Manzo

Era l’8 gennaio 2022 quando Domenico Manzo, muratore in pensione, si allontanava a piedi dalla sua abitazione a Prata di Principato Ultra, nella provincia di Avellino, facendo perdere qualsiasi traccia di sé. Alto un metro e 70, capelli brizzolati e occhi castani, al momento della scomparsa il 69enne aveva portato con sé i documenti e il cellulare che, tuttavia, risulta spento e aveva indosso, come confermato anche dalle registrazioni delle telecamere vicino casa che lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso una vecchia stazione in disuso, un giubbotto color panna, un pantalone beige e delle scarpe da ginnastica scure. Da ormai mesi, le ricerche procedono senza sosta e, mentre i vigili del fuoco e il Nucleo SAF (Speleo-alpino-fluviale) hanno passato in rassegna tutto il tratto del fiume Sabato, le squadre terrestri hanno monitorato le aree boschive e le campagne della piccola cittadina irpina. Fino a oggi, tuttavia, qualsiasi tentativo si è rivelato inutile: l’uomo sembra sparito nel nulla.

Allertati sin da subito, gli inquirenti hanno iniziato a occuparsi delle indagini, concentrandosi immediatamente sulla festa di compleanno della figlia Romina che, proprio quel giorno, compiva 21 anni. Nelle varie deposizioni rilasciate, molti dei presenti avevano confermato che Manzo si fosse allontanato dal party per fumare una sigaretta e non avrebbe più fatto ritorno. A poco sono servite le testimonianze raccolte e i telefoni sequestrati: per mesi, infatti, le investigazioni hanno collezionato buchi nell’acqua. Almeno fino a pochi giorni fa. Nelle scorse settimane, infatti, Romina è stata iscritta nel registro degli indagati assieme a un’amica. La prima accusata di sequestro di persona e falsa testimonianza al pubblico ministero, la seconda di favoreggiamento nel sequestro e falsa testimonianza.

Chi l’ha visto: la misteriosa scomparsa di Massimo Torregrossa

Sono passati quasi tre anni da quando, il 13 agosto 2019, Massimo Torregrossa, è scomparso da Catanzaro, dove viveva con la moglie Katia. Quella della coppia era una storia particolare: il 51enne, infatti, aveva abbandonato l’abito talare per amore della donna che, dopo 8 anni di fidanzamento, aveva deciso di sposare nel 2009 e si era messo a lavorare per un centro d’accoglienza per disabili. Un rapporto, a detta di amici e parenti, idilliaco che, tuttavia, nell’ultimo periodo pare fosse entrato in crisi. Poco prima di sparire, l’uomo era partito per tre giorni con destinazione Aversa, la sua città natale, cogliendo l’opportunità di andare a far visita ai genitori e all’amica storica Paola Mambrini che, in occasione del suo 50esimo compleanno, lo aveva trovato strano e spento. Rientrato in Calabria al termine della breve gita in solitaria (a chi glielo avesse chiesto, aveva spiegato che la moglie era impegnata col lavoro), aveva ripreso normalmente la sua routine per poi volatilizzarsi.

Dalle ricostruzioni, l’ex prete si sarebbe allontanato a bordo della sua Alfa Romeo 147, ritrovata nel parcheggio di un albergo con lo zaino e gli occhiali da vista sui sedili. Dall’esame dell’auto, non sono state riscontrate anomalie e neppure sul conto corrente è stata trovata traccia di prelievi. A insospettire gli inquirenti, tuttavia, sono stati l’ultimo messaggio ai colleghi del centro (nel quale diceva di non riuscire a presentarsi in ufficio perché si sentiva poco bene) e i particolari emersi sul conto della consorte: la famiglia era stata informata della vicenda solo otto giorni dopo e aveva scoperto anche che Katia aveva chiesto a Torregrossa la separazione. Ma non è tutto: contattata da Mambrini, la donna si era rifiutata di darle spiegazioni e di fare la denuncia, rivolgendosi alle autorità solo parecchio tempo dopo. Due le piste considerate: da un lato l’allontanamento volontario, dall’altro il suicidio. E, mentre le operazioni di ricerca proseguono senza particolari guizzi, i parenti continuano a smentire entrambe le ipotesi, sicuri che l’ex sacerdote non si sarebbe mai spinto a compiere gesti così azzardati.

