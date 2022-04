Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: la scomparsa di Pietro Conversano al centro della puntata

La prima serata di Rai 3 propone un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 20 aprile 2022 a partire dalle 21.20. Nella prima parte della puntata, Federica Sciarelli ritornerà sul caso della misteriosa scomparsa di Andreea Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno di Montecarotto, Marche, ormai sparita da più di un mese. Aveva chattato con qualcuno poco prima di far perdere le tracce di sé? E chi sarebbe questo misterioso interlocutore? Da questi interrogativi, la conduttrice partirà per provare a ricostruire per l’ennesima volta l’accaduto e cercare di scovare una traccia utile a vedere uno spiraglio di luce. Ma non finisce qui. Diverse saranno, infatti, le nuove interviste ai personaggi che ruotano attorno a una vicenda ancora avvolta nel mistero. Nella seconda parte, invece, un focus sull’incremento delle sparizioni di ragazzi e ragazze dalle proprie comunità e, subito dopo, un aggiornamento sul mistero di Pietro Conversano: le indagini, come comunicato, iniziano da capo. Infine, immancabile la rubrica dedicata ad appelli, richieste d’aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l'ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Chi l’ha visto: la storia di Pietro Conversano

Era il 13 febbraio 2019 quando Pietro Conversano, appuntato della Guardia di Finanza di Brindisi, spariva all’improvviso, portando con sé solo la pistola d’ordinanza e lasciando la moglie Caterina, due figli, una famiglia a cui era sempre stato molto attaccato e la fede nuziale. Residente a Fasano, il 52enne non aveva mai lasciato trapelare l’intenzione di abbandonare quella quotidianità apparentemente felice e appagante che, da sempre, lo vedeva diviso tra casa e lavoro. A confermarlo anche il fatto che avesse già comprato il regalo di San Valentino da recapitare alla consorte. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, pare che quella mattina l’uomo non avesse fatto nulla di sospetto: una volta pronto, aveva comunicato alla compagna che si sarebbe recato, come di consueto, sul posto di lavoro. Ma da quel turno non mai più tornato.

Chi l’ha visto: le indagini

Indagini successive hanno portato alla luce informazioni decisamente inquietanti: da diversi giorni, infatti, Conversano non andava a lavorare perché aveva richiesto e ottenuto delle ferie. Rimane, a oggi, a tre anni di distanza, il mistero su dove andasse quando usciva di casa. Certo è che, dall’analisi delle intercettazioni, la notte della sparizione è stato rintracciato alla stazione ferroviaria, dove il sistema di telecamere lo ha ripreso mentre percorreva la banchina senza una meta. Aspettava un treno? O aveva appuntamento con qualcuno? Le risposte a queste domande rimangono in sospeso, come le ricerche che procedono a rilento senza alcun risultato utile.

Ad accentuare ulteriormente l’alone di mistero che grava sul caso sono state le deposizioni della moglie, che hanno fatto emergere particolari alquanto sospetti: il finanziere, infatti, poco prima di uscire, aveva fatto delle ricerche sul meteo in Abruzzo dove, a detta dei parenti, non conosceva nessuno e aveva chiesto a Caterina abiti pesanti. Una domanda che l’aveva allarmata, così come era rimasta basita, qualche giorno dopo, nel ritrovare l’anello nuziale sotto una tazzina nella credenza del soggiorno. Poco utili sono stati gli appelli che i familiari hanno diffuso (e continuano a diffondere) tramite i social e le telecamere di Chi l’ha visto. Per il momento, infatti, nessuna segnalazione è andata a buon fine.

Chi l’ha visto: nuove ricerche e il paradosso della multa

Nelle ultime settimane, l’infinita vicenda che, nella sua travagliata evoluzione, ha visto anche un procedimento penale a carico del militare, archiviato come allontanamento volontario, è ritornata al centro della cronaca locale. Attualmente, nei suoi confronti pende un’inchiesta per diserzione, momentaneamente sospesa dal gup del Tribunale Militare di Napoli, il quale ha disposto nuove ricerche per ritrovare Conversano. Ma non è tutto. Oltre a fare i conti con il dolore, infatti, la famiglia si è vista arrivare a casa una notifica dell’Agenzia delle Entrate, che ha sanzionato il finanziere per non essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid destinata agli over 50. «Sono molto delusa da come sono state gestite le ricerche di mio marito», ha dichiarato Caterina Fumarola a Bari Today, «mi aspettavo un minimo di sostegno da parte delle istituzioni e invece zero. Si è perso tanto tempo senza che venisse fatto niente di utile. Confido nelle nuove ricerche e spero che, stavolta, vengano svolte in maniera più approfondita».

