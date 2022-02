Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: il caso di Carmine D’Errico al centro della puntata

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto in onda questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, alle 21.15 su Rai 3. Nel corso della puntata, Federica Sciarelli e la redazione si occuperanno delle ultime novità sul caso di Liliana Resinovich, la triestina trovata morta in un parco poco lontano da casa, e sull’omicidio di Agata Scuto, la ragazza di Acireale fatta sparire, secondo la procura, dall’ex compagno della madre. Spazio, poi, alla scomparsa del 65enne milanese Carmine D’Errico. Infine, non mancherà lo spazio dedicato ad appelli, richieste d’aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l'ha visto: la storia della misteriosa scomparsa di Carmine D'Errico

Chi l’ha visto: la storia della misteriosa scomparsa di Carmine D’Errico

Era il 30 dicembre 2021 quando Carmine D’Errico, uscito per andare a comprare una pizza, spariva senza lasciare traccia. Una scomparsa apparentemente senza motivazioni, considerati anche gli imminenti impegni che il 65enne aveva in programma: il giorno dopo, infatti, sarebbe dovuto partire con un gruppo di amici per una vacanza organizzata da tempo. Un appuntamento al quale non si è mai presentato. Nonostante la tempestività della denuncia del figlio Lorenzo, col quale condivideva l’appartamento di Cusano Milanino, e l’impegno delle forze dell’ordine, le indagini per omicidio colposo a carico di ignoti continuano a muoversi a rilento: è passato ormai più di un mese, dell’uomo non si hanno notizie e il suo cellulare continua a risultare staccato. E, secondo la Procura, sarebbe in possesso di uno spazzolino da denti e un pigiama.

Carmine D’Errico: Sotto sequestro la casa di #CusanoMilanino dove il 65enne scomparso il 30 dicembre abitava con il figlio. La procura di #Milano indaga per omicidio contro ignoti. Domani a "Chi l'ha visto?" gli aggiornamenti sul caso.#chilhavisto→ https://t.co/CPXLGDWiar pic.twitter.com/R6v77QKYld — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 1, 2022

Chi l’ha visto: tracce ambigue e nuovi esami

Convocato per una deposizione, il 25enne ha raccontato per filo e per segno gli ultimi momenti trascorsi col padre. Ma non solo. Tra i dettagli della sua testimonianza, ne era emerso uno che aveva fatto storcere il naso agli investigatori: all’indomani della sparizione, infatti, il ragazzo aveva notato che la camera da letto di D’Errico era aperta, senza che nessuno vi fosse entrato, e il telefono non era raggiungibile. Al momento, rimane confermata la pista del delitto colposo e le autorità, dopo aver predisposto un’analisi dell’automobile, ritrovata nei paraggi dell’abitazione, hanno sequestrato anche la casa di proprietà.