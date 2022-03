Chi l’ha visto stasera su Rai 3: il femminicidio di Vincenza Ribecco al centro della puntata

Su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, mercoledì 16 marzo 2022, alle 21.15. In apertura, Federica Sciarelli parlerà del femminicidio di Vincenza Ribecco, uccisa dall’ex marito a San Leonardo di Cutro, in provincia di Crotone e trovata morta dal figlio che, per l’8 marzo, era andata a trovarla per portarle la mimosa. Spazio, poi, alla storia di Chiara, 19enne bolognese che, la scorsa settimana, aveva raccontato la relazione tossica che l’aveva quasi portata alla morte. Infine, le ultime novità relative alla morte di Liliana Resinovich, l’ex impiegata della Regione Friuli Venezia-Giulia il cui corpo è stato trovato in un parco a pochi chilometri dal suo appartamento. Non mancherà, ovviamente, la consueta rubrica dedicata alle richieste d’aiuto dall’Ucraina e lo spazio degli appelli e delle segnalazioni delle persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: il caso Ribecco, storia di un femminicidio

Da un incontro negato alla morte. Quando, nel pomeriggio dell’8 marzo, Vincenza Ribecco si era nuovamente rifiutata di far entrare in casa l’ex marito, Alfonso Diletto, non immaginava che quel no le sarebbe costato la vita. L’uomo, violento, con precedenti penali gravi e anni di galera alle spalle, le aveva chiesto un’ultima opportunità per chiarire e parlare. In realtà, aveva già in mente di ucciderla. Come dimostrato dalla pistola che portava in tasca e dal progetto, covato da tempo, di mettere in scena l’assassinio della donna che, da oltre un anno, gli ripeteva insistentemente di non cercarla più. Vicina alla porta a vetri di casa, forse in procinto di aprirgli o, probabilmente, pronta a spiegargli per l’ennesima volta che con lui non voleva più avere nulla a che fare, la 60enne è stata freddata da un colpo di pistola che le ha attraversato il cuore ed è morta sul colpo.

Chi l’ha visto: le indagini e l’arresto

A trovare il corpo è stato uno dei figli della coppia che, arrivato in tarda serata, ha visto la madre in una pozza di sangue e, seppur inutilmente, ha tentato di chiamare i soccorsi. Interrogato dagli inquirenti, ha riportato per filo e per segno tutti i contrasti tra i genitori, nell’ultimo periodo diventati particolarmente frequenti, e descritto gli atteggiamenti aggressivi di Diletto nei confronti dell’ex partner perché incapace di accettare la separazione. Così, raccolto tutto il materiale necessario, i carabinieri della compagnia di Crotone e della stazione di Cutro, coordinati dal pm Andrea Corvino, hanno fermato l’uomo all fine di un interrogatorio durato un’intera notte. Dopo aver tentato ripetutamente di negare, ribadendo la sua innocenza, con l’incalzare delle domande ha compreso che le sue bugie non avrebbero retto e ha confessato.

Femminicidio a San Leonardo di Cutro: Confessa l’ex marito di Vincenza Ribecco, uccisa con un colpo di pistola al petto nel giorno della Festa della Donna. Il 69enne fermato dai Carabinieri di #Crotone è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. #chilhavisto pic.twitter.com/pm5btx8aDM — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 9, 2022

Nel riportare la sua versione, ha dichiarato di essersi recato a casa della donna per dialogare con lei sulla separazione, ormai risalente a oltre un anno fa. Ma, aggredito verbalmente dall’ex consorte, avrebbe sparato accidentalmente nel tentativo di entrare nell’appartamento in preda alla rabbia. In realtà, Ribecco non gli avrebbe aperto e, di conseguenza, il proiettile avrebbe attraversato la porta finestra dell’abitazione. Uno sparo a bruciapelo per colpire una persona che considerava di sua proprietà. Ecco perché gli investigatori sono orientati verso la pista dell’omicidio volontario premeditato con l’aggravante del porto abusivo di arma da fuoco. A fugare una volta per tutte i dubbi saranno ulteriori indagini e l’esame della pistola.

Chi l’ha visto: un passato fatto di maltrattamenti e gelosia

Secondo le ricostruzioni effettuate a partire dalle testimonianze, quello tra i due ex coniugi era un rapporto complicato, malgrado i tanti anni trascorsi insieme. C’erano troppe incompatibilità caratteriali e, soprattutto, l’ombra della gelosia che, stando a quanto emerso, spingeva Diletto a sospettare che Ribecco avesse una relazione con un altro uomo. Una situazione che aveva causato nella 60enne una forte ansia per la sua incolumità. Nonostante il divieto di avvicinamento, infatti, in passato c’erano state diverse violenze, tali da spingere il figlio a intervenire per evitare il peggio. Fino a quel tragico pomeriggio dell’8 marzo.