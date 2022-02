Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: Resinovich, Mercuri e Canu, i casi della puntata

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto in onda questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022, alle 21.15 su Rai 3. Nella prima parte del programma, Federica Sciarelli e la sua redazione torneranno sul caso di Liliana Resinovich per aggiornare i telespettatori sulle ultime novità in merito all’omicidio dell’ex impiegata della Regione Friuli il cui cadavere è stato ritrovato in un boschetto a pochi passi da casa. Spazio, poi, a un approfondimento sulla scomparsa di Chiara Mercuri, sparita nel nulla assieme ai suoi tre cani lo scorso 14 gennaio, e di Gavinuccio Canu, noto cantautore sassarese di cui non si sa nulla da otto giorni. Infine, non mancherà la rubrica dedicata agli appelli, alle segnalazioni e alle richieste d’aiuto delle persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: le ultime novità sulla morte di Liliana Resinovich

Come la scorsa settimana, Sciarelli ritornerà sulla tragica vicenda che ha visto protagonista la 63enne di Trieste, la cui salma è stata trovata in posizione fetale, avvolta da sacchi neri per l’immondizia, il 5 gennaio. Da allora, le indagini non si sono mai fermate e i sospetti degli inquirenti si sono concentrati su due figure maschili: il marito della vittima, Sebastiano Visintin, e il migliore amico (sospettato anche di essere l’amante) Claudio Sterpin. Pur non essendo indagati dalla Procura di Trieste, entrambi hanno tenuto a difendersi dalle illazioni che sono piombate su di loro e a negare la colpevolezza. In particolare il primo, Visintin che, in questa difesa, ha voluto coinvolgere anche il figlio Piergiorgio, accusato di aver chiesto ripetutamente soldi alla coppia, causando violenti litigi familiari. «Mi sto lentamente consumando», ha dichiarato alla stampa l’uomo, «Oltre al dolore, mi trovo anche costretto a sopportare il fango che buttano addosso a me e a mio figlio». Interrogato dagli investigatori, il ragazzo ha dichiarato di essersi allontanato da tempo dal padre e dalla compagna e di non avere altro con loro se non rapporti sporadici. Intanto, si attende il risultato degli esami tossicologici effettuati su oggetti e indumenti della donna nella speranza di ottenere prove utili a chiarire le idee e avvicinarsi all’epilogo.

Nella prossima puntata I misteri della scomparsa e della morte di Liliana Resinovich#Mercoledì #16febbraio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/tTLTe18WWC — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 15, 2022

Chi l’ha visto: la misteriosa sparizione di Chiara Mercuri

La seconda parte del programma, invece, sarà dedicata a Chiara Mercuri, scomparsa da Ostia il 14 gennaio. Attorno alla vicenda della 46enne, il quadro generale sembra davvero poco chiaro: secondo gli inquirenti, si sarebbe allontanata dall’hotel Ping Pong, dove alloggiava dal 1 gennaio. Un soggiorno ambiguo che, per i familiari, avrebbe un legame con la sua sparizione. Assieme alle sue tracce, i parenti hanno perso anche quelle dei tre chihuahua Totò, Molly e Marcellino, ai quali è sempre stata molto affezionata e coi quali trascorreva quasi tutta la giornata. A rendere ancora meno comprensibile la situazione anche una sospetta irruzione nel suo appartamento di corso Duca di Genova da parte di tre sconosciuti, che le avrebbero rubato tutti i mobili, compreso il letto. Motivo per cui, probabilmente, sarebbe stata trasferita in albergo. Tante domande, poche risposte che, da settimane, costringono la famiglia a rivolgersi a Chi l’ha visto per diramare messaggi e appelli. Nella speranza di tutelare una donna così riservata e vulnerabile dal peggio e riportarla al sicuro.

Scomparsa Chiara Mercuri da Ostia, appello a Chi l'ha visto https://t.co/mioQkFUSXI pic.twitter.com/wxTNnTr7pb — Terzobinario.it (@Terzobinarioit) February 3, 2022

Chi l’ha visto: che fine ha fatto Gavinuccio Canu?

Infine, un focus sul caso di Gavinuccio Canu, il cantautore sassarese ormai sparito da una settimana. Uscito martedì 8 gennaio dalla sua abitazione di Li Punti, probabilmente per fare una visita medica, il 56enne non ha più fatto ritorno alla villetta. A dare l’allarme alle autorità è stato il padre che, attendendolo in vano, ha immediatamente presentato denuncia di scomparsa. Le ricerche procedono a pieno ritmo nelle aree vicine a Bancali, zona dove alcuni testimoni hanno dichiarato di averlo avvistato. E, proprio qualche giorno fa, è stato dato il placet per l’utilizzo dei droni. Fino a oggi non è ancora emerso nulla di rilevante e sui social amici e conoscenti continuano a farsi sentire. «Non riusciamo a capire dove sia finito», hanno dichiarato, «Forse è preoccupato per un problema di salute ma ci faccia sapere al più presto che sta bene». Particolarmente turbati anche i concittadini e i residenti del circondario, che lo conoscono bene per le sue performance musicali in giro per la Sardegna.