Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: il caso di Elena Del Pozzo al centro della puntata

Buona parte della puntata sarà dedicata all'omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba catanese di 5 anni uccisa dalla madre, che ha confessato dopo averne denunciato il rapimento e dopo aver detto di essere stata aggredita da tre uomini che le avevano portato via la figlia. Spazio poi all'inchiesta su Angela Celentano, sparita ben 26 anni fa, il 10 agosto 1996, mentre era in gita con familiari e amici sul Monte Faito, in provincia di Napoli.

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla storia di Elena Del Pozzo, tra i temi della puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Chi l’ha visto: la denuncia di rapimento e le prime ipotesi sulla scomparsa

Tutto ha avuto inizio lunedì 13 giugno quando, nel tardo pomeriggio, sui social è stata diffusa la richiesta d’aiuto di una madre disperata che aveva perso le tracce della sua bambina dopo essere stata circuita da tre uomini incappucciati e armati che, una volta bloccata l’auto, l’avevano portata via. Si trattava della 23enne Martina Patti che, dopo aver denunciato la sparizione della piccola Elena alle forze dell’ordine, aveva pensato bene di rivolgersi al web per una mano: «Si cerca Del Pozzo Elena, nata il 12 luglio 2017, residente a Mascalucia in via Euclide 55», si leggeva nel post, «la bambina è stata rapita in zona Tremestieri verso le 15. Probabili autori tre persone incappucciate a bordo di un’auto di cui si conosce modello, targa e colore. Fate girare questo messaggio». In poco tempo, la fotografia e il messaggio sono diventati virali e gli inquirenti hanno avviato le indagini con la speranza di poter presto comunicare il lieto fine della vicenda.

Col passare delle ore, sono state prese in considerazione e, man mano, escluse diverse piste. Per Procura e carabinieri, l’eventuale rapimento non era da collegare alla criminalità organizzata e a una richiesta di riscatto. E l’unica ipotesi più o meno convincente pareva essere quella a cui aveva fatto cenno il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, parlando di complicate dinamiche familiari. Intanto, l’ipotesi del sequestro si faceva sempre meno credibile: nessun testimone oltre Patti avrebbe potuto confermare l’accaduto, della macchina dei rapitori non c’era traccia e, in più, la donna non aveva chiesto immediatamente aiuto ai passanti o chiamato il 112, ma prima era ritornata a casa e, solo successivamente, si era recata coi parenti a fare la denuncia.

Chi l’ha visto: le indagini

Le ricerche non si sono mai fermate, così come gli interrogatori ai familiari, in particolare ai genitori della piccola, ormai separati da un po’. Intanto, nella giornata del 14 giugno, come da protocollo, la scientifica si è recata nella villetta di Patti, per rilevare tracce biologiche utili alle investigazioni all’interno dell’abitazione e, in un secondo momento, anche nei pressi di alcuni appartamenti vicini. A confermare la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire sono state le perlustrazioni della zona in elicottero: il corpo della bambina è stato ritrovato a 200 metri dalla casa della mamma, in un campo abbandonato.

Chi l’ha visto: il ritrovamento del corpo e la confessione della madre

A indicare il luogo del ritrovamento della salma è stata proprio la madre della vittima che, portata rapidamente in caserma, ha confessato di essere la colpevole del delitto senza, tuttavia, spiegare come e perché avrebbe compiuto un gesto così estremo. La Procura ha parlato di omicidio premeditato: il rapimento sarebbe stato soltanto una copertura per insabbiare le dinamiche dell’assassinio. La 23enne avrebbe ucciso la figlia poco dopo averla prelevata dall’asilo, nell’abitazione che condivideva con lei. E, dopo averla accoltellata, ne ha riposto il cadavere in una serie di sacchi neri, trasportati successivamente in un terreno poco lontano e poco frequentato. Al momento, Patti si trova in stato di fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere e il movente sarebbe stata la gelosia, il timore di essere sostituita dalla nuova partner dell’ex compagno, con cui i rapporti continuavano a essere tesi nonostante entrambi si fossero rifatti una vita.

