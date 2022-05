Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: tutti i casi della puntata

Prosegue l’appuntamento con Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 11 maggio su Rai 3 a partire dalle 21.15. Come di consueto, Federica Sciarelli e la sua redazione aggiorneranno i telespettatori su vecchi e nuovi casi di scomparsa, accendendo i riflettori su fatti di cronaca noti e su vicende meno conosciute, suggerite dai parenti dei diretti interessati in cerca d’aiuto o dal pubblico. Non mancherà, infine, la rubrica dedicata ad appelli e segnalazioni da parte di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: ultime news sul caso di Andreea Rabciuc

La prima parte della puntata sarà dedicata alle ultime notizie sul caso di Andreea Rabciuc, giovane campionessa di tiro con l’arco che, oltre un mese fa, dopo aver partecipato a una festa in roulotte, nei pressi di un casolare, è scomparsa da Montecarotto, una piccola cittadina delle Marche. Nel tentativo di ricostruire nuovamente le dinamiche di una vicenda ben poco chiara e ambigua, Sciarelli proverà a capire quale percorso avrebbe fatto la ragazza per allontanarsi dagli amici dopo una serata particolarmente travagliata, scandita da continue liti con il fidanzato Simone Gresti, al momento unico indagato per sequestro di persona. Verrà poi esaminata una delle piste più considerate dagli inquirenti, che la vedrebbe fuggire dalla tenuta e salire, non si sa se di sua spontanea volontà o sotto costrizione, a bordo di un’auto. Presenti in studio per tentare di dipanare quanto possibile i nodi dell’accaduto saranno Gresti e il suo legale, Emanuele Giuliani, e il consulente Andrea Ariola.

Chi l’ha visto: dal ritrovamento di Anna Anieska Sobczuc ai nuovi casi

Un final diverso, invece, per la vicenda che vede coinvolta Anna Anieska Sobczuc, l’aiuto chef d’origini polacche ma residente a Brescia che, il giorno di Pasquetta, il 18 aprile 2022, era misteriosamente sparita dall’hotel di Valtournenche, dove lavorava assieme al compagno Giorgio. È stato proprio lui a denunciare l’accaduto alla polizia e, soprattutto, a rivolgersi a Chi l’ha visto in cerca di aiuto. La sua richiesta è stata ascoltata e, grazie alla collaborazione dei telespettatori, la donna è stata ritrovata ed è ritornata a casa. Ma non è tutto. L’uomo, infatti, aveva anche palesato il desiderio di mettersi in contatto coi genitori naturali e, a quanto pare, sembra che qualcosa si sia smosso. Spazio, infine, alla storia di una donna che, dopo aver annunciato alla nipote la lieta notizia del suo matrimonio, ha fatto perdere qualsiasi traccia di sé, senza alcun apparente motivo plausibile.

Chi l’ha visto: dove guardare la trasmissione

