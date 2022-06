Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: il caso di Annamaria Sorrentino al centro della puntata

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, in onda stasera, mercoledì 1 giugno 2022 alle 21.20 su Rai 3. Come ogni settimana, Federica Sciarelli e la sua redazione ritorneranno sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la campionessa di tiro a segno sparita da Montecarotto, un paesino delle Marche, dopo aver partecipato a una festa in un vecchio casolare. Tra interviste e aggiornamenti in tempo reale, la trasmissione proverà a fare il punto della situazione e a svelare tasselli utili a far avanzare le indagini. Spazio poi ad altre due storie: la prima, quella di Annamaria Sorrentino, ex miss Campania, precipitata dal balcone della casa dove era in vacanza assieme al marito e agli amici. Un caso ancora avvolto dal mistero e su cui, di recente, sarebbero emersi documenti esclusivi legati ai tre indagati. La seconda, invece, quella di un adolescente di 14 anni, che ha fatto perdere qualsiasi traccia di sé, dopo essere fuggito dalla comunità che lo ospitava. Non mancherà, infine, la consueta rubrica dedicata agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Chi l’ha visto: la tragica storia di Annamaria Sorrentino

Era il 14 agosto 2020 quando la giovane sordomuta Annamaria Sorrentino, 29 anni, era partita da Napoli in direzione Calabria dove, assieme al marito Paolo Foresta, altre tre coppie e due bambini, avrebbe trascorso il Ferragosto. Al loro arrivo al piccolo appartamento di Parghelia, provincia di Vibo Valentia, i vicini avevano notato ci fosse qualcosa di strano nell’aria: il gruppo non era così in armonia come ci si aspettava da tre famiglie in vacanza e si respirava una forte tensione. Sospetti confermati dalla lite furibonda che, tra le mura di quella casa, si scatenò nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Nel silenzio, i residenti delle case vicine avevano sentito una voce femminile che implorava aiuto e, decisi a non rimanere con le mani in mano, avevano contattato i carabinieri. Che, tuttavia, erano riusciti a fare ben poco: appena arrivati sul posto, infatti, tutto era già stato risolto. Almeno all’apparenza. All’indomani di quella nottataccia, Sorrentino si era messa in contatto con la madre e la sorella che, dalla videochiamata, avevano immediatamente capito che le cose non stessero andando per il verso giusto. Vani i tentativi di convincerla a lasciare tutto e ritornare a casa: Foresta e un altro amico, preso il cellulare, le avevano rassicurate, invitandole a non preoccuparsi di nulla.

Chi l’ha visto: che cos’è successo all’ex miss Campania

Poco più di un’ora e mezza dopo, la 29enne giaceva sul viale ai piedi della villetta fittata per le vacanze, piena di lividi e con le ossa rotte. Nessuno aveva tentato di prestarle soccorso: tutti, in preda al panico e all’agitazione, erano fuggiti per evitare di rimanere coinvolti in una storia pericolosa e confusa. A distanza di tre giorni da quell’episodio, Sorrentino sarebbe morta in ospedale. Il compagno e gli amici hanno portato avanti fino alla fine la pista del suicidio ma la famiglia della vittima non li ha mai spalleggiati, insistendo sul fatto che si trattasse di un’ipotesi assurda. Nel frattempo, in quei giorni colmi di dolore, avevano iniziato a ricevere messaggi strani dagli amici storici dell’ex miss: parlavano di gelosie, botte e violenza. Il marito Paolo era geloso e la picchiava, come avrebbe ammesso senza filtri, qualche tempo dopo, davanti alle telecamere di Chi l’ha visto. Un’informazione che ha portato la procura di Vibo ad aprire un’inchiesta per istigazione al suicidio.

Chi l’ha visto: la caduta e la morte

Stando alle dichiarazioni del consorte, Sorrentino intratteneva una relazione parallela con Salvatore, sposato, padre di un bambino e presente, assieme alla moglie Daniela, nella casa di Parghelia. A causare tutto il trambusto che aveva fatto storcere il naso ai vicini era stata, secondo il racconto dell’uomo, la decisione della compagna di affrontare la moglie dell’amante che, scoperto tutto, le aveva chiesto conto di quel rapporto. Del tutto inspiegabili, invece, le dinamiche che avevano portato Annamaria a precipitare dal balcone. A chiarirlo sarebbe stato, dopo qualche settimana, il verdetto del medico legale: non si era trattato di un gesto volontario. Un’informazione chiave che, automaticamente, ha spinto gli inquirenti a modificare il capo di imputazione da istigazione al suicidio a omicidio preterintenzionale.

Chi l’ha visto: le indagini e le accuse al marito

Dopo diversi sopralluoghi nella villetta, perizie telefoniche ed esami di routine, le forze dell’ordine hanno concluso le indagini, riducendo lo spettro degli indagati a quattro persone: il marito della vittima, Paolo Foresta, accusato di omicidio preterintenzionale, due degli amici partiti con la coppia per le vacanze, Gaetano Ciccarelli e Francesca Nero e, infine, Claudia, sedicente testimone. Secondo i rilievi, Sorrentino era caduta dal balcone non perché avesse intenzione di togliersi la vita ma per sfuggire alle violenze del marito, che la stava picchiando. Particolare attestato dalle indagini condotte dal pm Corrado Caputo: il 36enne, infatti, aveva aggredito violentemente l’ex miss perché convinto intrattenesse una liaison clandestina con uno dei membri della comitiva con cui erano partiti. A un acceso alterco erano seguiti i maltrattamenti, quindi il salto nel vuoto.

Accusati di favoreggiamento personale, invece, Ciccarelli e Nero, anche loro affetti da sordità, avevano omesso particolari importanti sulla vicenda per evitare che gli investigatori arrivassero a una ricostruzione puntuale e a individuare il colpevole. Quel giorno, infatti, avevano assistito alle discussioni scoppiate in casa, dove Annamaria aveva subito un vero e proprio processo e, dopo la tragica caduta dell’amica, pare abbiano tentato di fuggire, lasciandola agonizzante.

Infine, particolarmente ambiguo il ruolo di Claudia, anche lei sorda, che solo dopo un po’ di mesi aveva avuto il coraggio di parlare, sostenendo di aver assistito alla tragedia. Mentre era in videochiamata con lei, pare che Sorrentino avesse lasciato il telefono sul tavolino per usare meglio la lingua dei segni quando, all’improvviso, Gaetano l’avrebbe spinta con forza contro la balaustra in legno. Scioccata, Claudia avrebbe riagganciato e tenuto per sé quanto visto, per timore di essere trascinata in una brutta storia. Nella quale, a detta della sorella della vittima, non c’erano amanti né strane tresche: solo un marito manesco che, nonostante il matrimonio fosse finito da un pezzo, aveva costretto l’ex partner a rimanere a vivere con lui e, per le tante percosse, l’aveva addirittura fatta abortire per ben due volte.

Chi l’ha visto: dove guardare la trasmissione

