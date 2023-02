Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 il caso Angela Celentano

Nuovo appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?. Come da tradizione, Federica Sciarelli torna infatti ogni settimana con un nuovo episodio del suo programma, che analizza nel profondo i casi di cronaca più scottanti a livello nazionale. Stasera 15 febbraio, alle 21.25 su Rai3, si parlerà di Angela Celentano con la nuova pista che si è aperta in questi giorni in Sud America. Aggiornamenti anche su Elena e la figlia Luana, grazie a un documento che sembra smentire lo Shamano Shekinà. E ancora, in studio sarà ospite la mamma di Cristina Golinucci, giovane scomparsa a Cesena in circostanze mai del tutto chiare. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche i servizi delle puntate precedenti.

Quando e come sono morte Luana ed Elena? “Io andato via il 28 dicembre”, dice Marco. Lo “shamano”: “Io il 29, era tutto a posto”. L'inchiesta è contro ignoti per morte come conseguenza di altro reato, qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→ https://t.co/UWpshLuN7P pic.twitter.com/VWJfhGAumC — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 13, 2023

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 15 febbraio 2023 su Rai3

La nuova puntata di Chi l’ha visto? partirà dal caso di Angela Celentano. Negli ultimi giorni infatti si è aperta una pista inedita che potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini. Era il 1996 quando la piccola di soli 3 anni scomparve sul Monte Faito a Vico Esquense, in provincia di Napoli, durante un picnic con la famiglia e altre 40 persone nell’annuale gita della Comunità Evangelica. Da allora non se ne seppe più nulla, ma oggi la madre è convinta di averla rivista in una modella venezuelana. «Quella è mia figlia», sostiene la donna, individuando tratti simili nei lineamenti e la stessa voglia sulla schiena, seppur in posizione leggermente diversa. Il legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, ha reso noto che nei prossimi giorni si effettuerà il test del Dna sulla sudamericana, il cui materiale genetico è già stato spedito a Napoli.

Federica Sciarelli tornerà poi su altri due casi che hanno a lungo interessato le puntate di Chi l’ha visto?. In studio ci sarà Marisa, mamma di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena il primo gennaio 1992 nei pressi di un convento. A lei sembra legarsi la morte di un’altra ragazza, Chiara Bolognesi, trovata senza vita nel fiume Savio il mese successivo. Gli inquirenti pensano possa essere opera dello stesso uomo, forse vicino proprio all’ambiente ecclesiastico. Le indagini hanno infatti consentito di individuare un uomo che forse avrebbe molestato le due ragazze. In studio con la mamma di Cristina anche il presidente di Penelope, associazione che aiuta le famiglie degli scomparsi, Nicodemo Gentile. E ancora, novità sulla morte di Elena e Luana, madre e figlia trovate senza vita nel loro appartamento romano. Un documento inedito sembra smentire la versione dello Shamano Shekinà.