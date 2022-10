Chi l’ha visto? stasera 19 ottobre su Rai3 il caso Jois Pedone

Nuovo appuntamento con le inchieste di Chi l’ha visto?. Stasera 19 ottobre, alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli tornerà con una puntata ricca di novità su alcuni dei principali casi delle ultime settimane. In studio infatti ci si concentrerà su Jois Pedone, 19enne trovato senza vita nelle acque di Vasto, e Marzia Capezzuti, la giovane milanese scomparsa a Pontecagnano. Come sempre, la trasmissione tenterà di fare luce sugli aspetti più oscuri e misteriosi delle vicende, con l’obiettivo di aiutare parenti e amici a scoprire la verità. Il tutto senza dimenticare gli appelli degli spettatori, che possono rivolgersi alla redazione per richiamare l’attenzione su un loro caro di cui non si hanno notizie da giorni. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare alcuni servizi delle puntate precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 19 ottobre 2022 su Rai3

Al centro del nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? ci sarà il caso di Jois Pedone, già presente in scaletta sin dall’inizio della stagione. Si tratta del 19enne il cui corpo era stato trovato senza vita nelle acque di Punta Penna a Vasto, in Abruzzo, lo scorso 22 agosto. Alla sua caviglia un peso di 40 chilogrammi. L’autopsia ha subito indicato nell’annegamento la causa del decesso, ma sono tanti ancora i lati oscuri della vicenda. La procura ha subito aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma la famiglia del ragazzo è certa si tratti di omicidio. Non solo, perché con il tempo ha preso piede anche la possibilità che Jois sia stato vittima di un rituale esoterico. Il 19enne avrebbe avuto contatti con una donna che si faceva chiamare sacerdotessa. Chi era e, soprattutto, si trattava realmente di una donna oppure di un soggetto sotto falsa identità?

Il caso di Jois Pedone occuperà però solo parte della nuova puntata di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli e la sua squadra infatti torneranno ancora una volta sulla vicenda di Marzia Capezzuti. La 29enne di Milano è infatti scomparsa da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, l’1 giugno 2021. Da allora non si hanno sue notizie, nonostante gli appelli e le continue ricerche dei genitori. La scorsa settimana, la trasmissione aveva ospitato il padre della giovane, Ciro, che aveva sfogato la sua rabbia chiedendo la verità sulla figlia. Oggi sarà possibile visionare alcuni documenti inediti che forse potranno aiutare a capire cosa è successo a Marzia, che il giorno della sua sparizione aveva annunciato una gravidanza ai genitori da parte di un uomo prima di allora mai presentato. Infine, l’inviato Francesco Paolo del Re darà voce agli appelli della gente in cerca di un proprio caro.