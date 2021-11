Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: le novità sui casi di Nada Cella e Giovina Mariano

Chi l’ha visto torna con un nuovo appuntamento, in onda questa sera, mercoledì 24 novembre 2021, alle 21.15 su Rai 3. Accanto al consueto spazio dedicato a segnalazioni, appelli e richieste d’aiuto da parte di telespettatori e persone in difficoltà, Federica Sciarelli dedicherà la prima parte della trasmissione alle ultime novità sul misterioso omicidio di Nada Cella, uccisa 25 anni fa da un killer a oggi ancora ignoto. Successivamente, ritornerà sulla scomparsa di Giovina Mariano, l’ex dipendente del Comune di Pescara, sparita nel 2017 senza alcun motivo apparente.

Chi l’ha visto: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3

Chi l’ha visto: gli ultimi sviluppi del caso Nada Cella

Nel corso della trasmissione, la conduttrice aggiornerà il pubblico in merito alle indagini sulla morte di Nada Cella. L’inchiesta, infatti, sembrerebbe essere arrivata a una svolta: gli inquirenti, infatti, potrebbero essere vicini all’identificazione della donna che, nel 1996, aveva telefonato al numero di casa del commercialista Marco Soracco, facendo riferimento ad Annalucia Cecere, operatrice socio-sanitaria e cara amica del datore di lavoro di Cella, come possibile assassina della ragazza. Nella chiamata, la telefonista anonima, che sarebbe stata individuata nella cerchia delle ex colleghe della presunta omicida, aveva raccontato di averla vista sconvolta, mentre nascondeva qualcosa sotto alla sella del motorino. Sciarelli approfondirà la questione e parlerà anche del mistero del bottone recuperato vicino al corpo e simile a quelli ritrovati a casa di Cecere.

Nella prossima puntata Nada Cella: Dal mistero del bottone alle telefonate anonime#Mercoledì #24novembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/gBrpMM6eqV — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 23, 2021

Chi l’ha visto: gli ultimi sviluppi sulla scomparsa di Giovina Mariano

Nessuno spiraglio di luce, invece, per i familiari di Giovina ‘Gioia’ Mariano. Se non un’ipotesi ambigua che rimanderebbe a dei fantomatici amici di Milano, dai quali si sarebbe appoggiata. I giornalisti della trasmissione proveranno a capire se esistono e chi sono. Stando a quanto emerso dalle ricerche condotte dalla Procura, infatti, la 60enne si sarebbe allontanata volontariamente per rivolgersi a queste conoscenze e farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione. Versione appoggiata dal nipote della donna ma fortemente smentita dai cugini, sempre più convinti che possa esserle accaduto qualcosa di grave.