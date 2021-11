Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: cosa si sa sul cadavere ritrovato in una grotta a Catania

Federica Sciarelli ritorna con una nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda questa sera, mercoledì 17 novembre 2021, alle 21.15 su Rai 3. Nella prima parte della trasmissione, la conduttrice ritornerà sul misterioso omicidio di Nada Cella e ragguaglierà il pubblico con gli ultimi aggiornamenti. In particolare, quelli relativi a una misteriosa telefonata anonima, nella quale l’interlocutore avrebbe confessato di aver visto una donna sconvolta e coperta di sangue. Successivamente, si lascerà spazio al giallo del cadavere ritrovato in una grotta di Catania. Qualcuno avrà riconosciuto i vestiti e gli oggetti che portava con sé? Sciarelli partirà da questa domanda per provare a chiarire le zone d’ombra della vicenda. Come ogni settimana, immancabile la rubrica dedicata alle segnalazioni, agli appelli e alle richieste d’aiuto delle persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: il ritrovamento del cadavere

Il 10 novembre 2021, quella che doveva essere una regolare esercitazione dei finanzieri del soccorso alpino di Nicolosi alle pendici dell’Etna si è trasformata in un’operazione di recupero dei resti di un uomo, scoperti casualmente in una grotta lavica. Il ritrovamento ha fatto partire un’indagine per provare a ricostruire l’identità del cadavere. Soccorritori e unità cinofile si sono imbattuti nel corpo di un uomo sui 50 anni che, a quanto si legge nelle ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe entrato nella grotta oltre 40 anni fa senza più uscirne. Dai primi esami, sembra sia morto tra la fine degli Anni 70 e gli Anni 90, presumibilmente per cause non violente: è probabile che non sia riuscito a riemergere da uno spazio al quale è già particolarmente difficile accedere. Quello che ha fatto insospettire le forze dell’ordine è stata la totale assenza di denunce di scomparsa: dagli incroci, infatti, non è risultata alcuna segnalazione relativa a un soggetto alto circa un metro e settanta e con malformazioni congenite riconoscibili a naso e bocca. Assieme al cadavere e agli abiti che indossava, poco indicati per un’escursione in montagna (un maglione di lana, una cravatta nera, una mantellina di nylon verde scuro, una camicia a righe, pantaloni lunghi scuri, un cappello e un paio di scarponcini Pivetta), la Scientifica si è occupata di analizzare anche i reperti trovati sul posto: monete in lire, un orologio Omega con cinturino e un piccolo pettine con custodia.

Chi l’ha visto: le ipotesi sull’identità del cadavere

Venuta a conoscenza dell’accaduto, Franca De Mauro, figlia di Mauro De Mauro, giornalista scomparso il 16 settembre 1970, ha chiesto alla Guardia di Finanza di Catania di valutare se il cadavere recuperato potesse essere quello del padre. A catturare l’attenzione della donna sono state le malformazioni sul volto che accomunerebbero l’uomo a De Mauro. Non è riuscita a ricordare, invece, se il cronista possedesse uno degli indumenti ritrovati indosso al soggetto misterioso e neppure l’orologio che portava al polso. Avrebbe, invece, escluso l’ipotesi che avesse l’abitudine di tenere con sé un pettine simile a quello trovato nella grotta. La Procura ha disposto un esame del DNA ma sono emersi dettagli che smentirebbero l’idea che possa trattarsi di De Mauro. Accanto al corpo, infatti, sono stata recuperate una pagina del quotidiano La Sicilia del 1978 e alcune lire del 1977. Date che non coincidono cronologicamente con una sparizione che, a distanza di cinquant’anni continua a rimanere un enigma. Fu proprio la figlia a vederlo per l’ultima volta vivo. Mentre era affacciata alla finestra della loro casa, tre uomini si erano avvicinati a lui, lo avevano fatto salire sulla sua Bmw e si erano allontanati in fretta e furia. L’indomani l’auto sarebbe stata ritrovata in una strada del centro, mentre di De Mauro non si ebbero più tracce.