Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: la scomparsa di Anna Agnieszka Sobczuc

Proseguono le ricerche di Chi l’ha visto in onda questa sera, mercoledì 4 maggio 2022 alle 21.20 su Rai 3. Anche per questa settimana, Federica Sciarelli e la redazione apriranno la puntata con un approfondimento sul caso di Andreea Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno che, più di un mese fa, è misteriosamente scomparsa da Montecarotto, un paesino delle Marche. Che cosa è successo davvero alla ragazza dai capelli turchesi? Da quel casolare, nel mezzo di una serata con gli amici e il fidanzato, è andata via da sola o qualcuno l’ha costretta, facendole del male? Queste le domande a cui si tenterà di trovare una risposta, attraverso gli aggiornamenti sulle indagini e interviste a figure vicine alla ragazza.

Spazio, poi, alla storia di Anna, braccio destro del compagno Giorgio in cucina ed entrambi impiegati in un ristorante come chef. È stato proprio lui che, rivoltosi alla trasmissione per mettersi in contatto con i genitori naturali, ha provato a farlo una seconda volta per farsi dare una mano a ritrovare la compagna. Infine, si ritornerà nuovamente sulla sparizione di Renato Ronzoni, pensionato sparito improvvisamente dal suo appartamento di La Spezia. Tra segnalazioni andate a vuoto e buchi nell’acqua, il programma mostrerà in esclusiva al pubblico il testamento dell’uomo, utile a capire a chi avesse intenzione di lasciare i suoi averi e se questa decisione abbia potuto influire sulla sua scomparsa. Non mancherà, ovviamente, la rubrica dedicata a richieste d’aiuto, segnalazioni e appelli di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: il caso di Anna Agnieszka Sobczuc

Era il 18 aprile 2022 quando Anna Agnieszka Sobczuc, 46enne di origini polacche ma da anni residente a Brescia, spariva dall’hotel di Valtournenche, Aosta, dove lavorava come aiuto cuoco assieme al compagno Giorgio, il primo a denunciare alle forze dell’ordine l’insolita sparizione qualche giorno dopo, il 24 aprile. Secondo quanto raccontato proprio dall’uomo durante una delle deposizioni fatte davanti agli inquirenti, a Pasquetta Sobczuc si sarebbe riposata perché non in perfetta forma e, al ritorno del consorte dal servizio, si sarebbe vestita, dicendogli che aveva intenzione di ritornare a casa. Da allora, di lei, si sono perse tutte le tracce. In realtà, la donna non avrebbe mai raggiunto la destinazione e, borsa e carta d’identità alla mano, pare avesse palesato il desiderio di proseguire verso il sud, per la precisione in direzione Cosenza.

Al momento, il suo cellulare risulta ancora spento e l’ultimo avvistamento risalirebbe proprio al giorno di Pasquetta, dove sarebbe stata vista, in orario serale e visibilmente spaesata, a bordo del bus della linea che collega Cervinia e Chatillon. Poi niente di niente: nessuna pista da seguire, nessun indizio utile.

Chi l’ha visto: le indagini

Intanto, nel rispetto di una procedura prevista da un provvedimento del Commissario straordinario per le persone scomparse in vigore dal 2017, i Carabinieri si sono recati, più o meno una settimana fa, nell’alloggio occupato dalla coppia alle pendici del Cervino e hanno prelevato uno spazzolino da denti. Servirà a estrarre il dna, utile ad aggiornare la banca dati contenente i dati biologici di persone scomparse, cadaveri e resti non identificati. Sebbene, infatti, l’allontanamento venga considerato (almeno fino a ora) volontario, disporre di queste informazioni serve nel caso in cui, recuperati eventuali corpi senza nome, gli investigatori decidessero di fare un confronto.

“Aiutatemi a ritrovare Anna”: Appello del compagno della cuoca scomparsa il 18 aprile dalla provincia di #Aosta. “E’ uscita dall'albergo dove lavora dicendo che andava a casa a #Brescia e poi verso #Cosenza”. Qualcuno l’ha incontrata?#chilhavisto→ https://t.co/V7QTE3HInK pic.twitter.com/gwjV1HZr6w — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 28, 2022

