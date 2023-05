Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 la veggente di Trevignano

Nuovo appuntamento stagionale con Chi l’ha visto?, in onda ogni mercoledì su Rai3. Stasera 3 maggio alle 21.25 Federica Sciarelli si concentrerà principalmente su Gisella Cardia, la presunta veggente che ancora una volta ha promesso di parlare con la Madonna. C’è grande attesa per il suo ritorno in pubblico, in cui come ogni terzo giorno del mese intende accogliere i fedeli per assistere al suo miracolo. Le telecamere di Chi l’ha visto?, con filmati inediti e testimonianze esclusive, proveranno a raccontare i nuovi sviluppi della vicenda a Trevignano. La puntata fornirà inoltre aggiornamenti sul caso di Marzia Capezzuti e sulle ricerche di Greta Spreafico, di cui non si hanno notizie da 11 mesi. Chi l’ha visto? sarà visibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare gli episodi precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 3 maggio 2023 su Rai3

Nella puntata odierna, dunque, Federica Sciarelli porterà nuovamente al centro la vicenda di Gisella Cardia. La donna che sostiene di vedere e parlare con la Vergine Maria era sparita dal suo paese d’origine, salvo poi fare ritorno a casa improvvisamente. Nel frattempo la procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per abuso di credulità popolare. Nonostante tutto, la veggente di Trevignano ha annunciato di voler proseguire la sua attività, invitando i fedeli ad assistere al miracolo. Oggi, come il terzo giorno di ogni mese, ha invitato tutti sulla collina di via Campo delle rose, che lei sostiene essere teatro delle apparizioni. Ingresso gratuito, a patto però di lasciare fuori telefonini, macchine fotografiche e persino taccuini. Chi l’ha visto? proverà a documentare la giornata tramite testimonianze esclusive dei fedeli e immagini inedite sul posto.

Nella prossima puntata Dopo le denunce degli ex seguaci, Gisella annuncia che domani ‘parlerà’ con la Madonna a #Trevignano. Immagini, testimonianze e interviste in diretta. Mercoledì #3maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta #Rai3 #RaiPlay #2maggio #chilhavisto pic.twitter.com/OySCqXMbyt — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 2, 2023

Il nuovo appuntamento settimanale di Chi l’ha visto? tornerà a parlare nuovamente anche di Marzia Capezzuti. La 29enne, originaria di Milano, è stata trovata senza vita in un casolare a Pontecagnano Faiano (SA), paese dove era andata a convivere con il fidanzato, poi deceduto. Una storia di violenze e abusi che continua a fornire nuovi dettagli e aggiornamenti. Barbara Vacchiano, la sua presunta killer, avrebbe infatti accusato Marzia di aver abusato di suo figlio. Infine spazio anche per un servizio su Greta Spreafico, 59enne di Erba scomparsa il 4 giugno scorso a Porto Tolle (RO). Qui si era recata per vendere un appartamento ereditato dal nonno, ma non ha più fatto ritorno. Gli amici stanno provando, con l’ausilio di alcuni droni, a trovare almeno la sua auto, potenziale indizio sul suo destino. Come sempre, spazio anche alle richieste di aiuto e agli appelli dei telespettatori.