Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi Raffaele Lioce e Liliana Resinovich

Stasera 22 marzo, alle 21.25 su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? con la conduzione di Federica Sciarelli. Nel corso degli anni la trasmissione ha scandagliato a fondo nei casi di cronaca più cupi e nei gialli irrisolti del nostro Paese, aiutando molto spesso la ricerca della verità. L’ultima conferma arriva da Foggia dove, proprio a seguito dell’intervento della redazione, è stato ritrovato senza vita Raffaele Lioce, l’accumulatore seriale scomparso da mesi. Chi l’ha visto? proverà a ricostruirne il profilo e gli ultimi giorni, sperando di scoprire cos’è accaduto. A seguire si parlerà ancora una volta di Liliana Resinovich con ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Come sempre, spazio anche agli appelli e alle richieste di aiuto dei telespettatori che possono contattare il programma tramite social network e telefono oppure sul sito ufficiale. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 22 marzo 2023 su Rai3

Il nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? partirà dunque con un focus su Raffaele Lioce, sul cui caso proprio la stessa trasmissione ha dato un forte contributo. Federica Sciarelli traccerà un bilancio della vicenda con ulteriori dettagli emersi nel corso delle ultime settimane. A partire dallo scorso novembre, il pensionato ed ex dipendente di Poste Italiane aveva fatto perdere le tracce nella sua Foggia. La sua abitazione, situata in via Mazzini, versava in condizioni disastrose fra montagne di rifiuti e una moltitudine di insetti e topi giunti per il cattivo odore. Durante la pulizia dell’appartamento, la macabra scoperta: sotto le numerose buste di immondizia, gli operatori hanno trovato il corpo senza vita di Lioce, sepolto fra indumenti e cianfrusaglie. Si tratta di morte naturale, come ipotizzato dal medico legale durante la prima ispezione, oppure c’è altro?

A seguire, Chi l’ha visto? si concentrerà ancora una volta sulla vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste e ritrovata senza vita dopo tre settimane. La procura è convinta che si tratti di allontanamento volontario e suicidio, tanto da aver chiesto l’archiviazione del caso. Il fratello della donna, Sergio, continua però a presentare dubbi sulla versione, chiedendo a gran voce la verità. Non vi è ancora certezza infatti circa luogo e data del decesso, tanto che l’ultima ipotesi suggerisce il potenziale congelamento del corpo. «Liliana è stata occultata in un ambiente chiuso e protetto, non all’aperto», ha detto il professore Vittorio Fineschi dell’Università La Sapienza di Roma, incaricato dai familiari di Resinovich per una consulenza tecnica. Nel corso della puntata di stasera, Federica Sciarelli proverà a rimettere ordine in quanto avvenuto nell’ultima settimana, fornendo al pubblico un quadro completo.