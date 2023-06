Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Kata e Daniele Potenzoni

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, programma di Federica Sciarelli che si occupa dei casi di cronaca italiana con approfondimenti e ricerche sul campo. Stasera 14 giugno, alle 21.20 su Rai3, si parlerà di Kata, la piccola di cinque anni scomparsa nel nulla sabato scorso a Firenze. Con filmati inediti e testimonianze dei protagonisti, la trasmissione proverà a fare chiarezza su quanto accaduto. A seguire, arriverà in studio il padre di Daniele Potenzoni, di cui non si hanno notizie da ormai otto anni. Un nuovo video, girato in Russia, sembrerebbe però inquadrare una persona dall’aspetto molto simile a lui. Infine, spazio per la morte del 42enne Stefano Dal Corso, trovato senza vita nell’infermeria di un carcere sardo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 14 giugno 2023 su Rai3

Proseguono le ricerche della piccola Kataleya Alvarez, che viveva in uno stabile occupato in via Maragliano, nella zona Novoli di Firenze. La bambina è scomparsa sabato scorso, mentre la madre era fuori per lavoro. Secondo le ricostruzioni, avrebbe bisticciato con un’altra coetanea con cui stava giocando nel cortile prima della sparizione. Effettuato un sopralluogo sia nell’Hotel Astor, lo stabile in cui viveva Kata, sia nel palazzo adiacente collegato tramite passaggio segreto. Setacciati, con l’aiuto dei vigili del fuoco, i tombini dei pozzi neri, tuttavia senza esito. Da Bologna era emersa un’altra pista su segnalazione di una donna che sosteneva di aver visto la bambina su un autobus. Anche in questo caso le ricerche sono risultate infruttuose. Intanto stamani il padre di Kata, Miguel Angel Romero Chiccllo, è uscito dal carcere in cui si trovava per furto. La madre è ancora in ospedale dopo aver tentato il suicidio ingerendo candeggina.

Kata: In corso perquisizione degli appartamenti dello stabile vicino all’ex albergo occupato, da dove è scomparsa. Arrivati anche i Vigili del Fuoco per partecipare ai controlli dei Carabinieri, impegnati anche nel cortile dei box. #chilhavisto→https://t.co/jsmtUGhhBP pic.twitter.com/pty9TcvY2v — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 13, 2023

La puntata odierna di Chi l’ha visto? proseguirà poi con un focus su Daniele Potenzoni, scomparso a Roma otto anni fa. Affetto da autismo e allora 36enne, sparì alla fermata della metro di Termini dove si trovava con un gruppo che doveva partecipare all’udienza con Papa Francesco. In studio con Federica Sciarelli, il padre commenterà stasera un nuovo video girato in Russia che sembra inquadrare un uomo con il naso schiacciato molto simile al figlio. Infine, spazio per la vicenda di Stefano Dal Corso, trovato senza vita in un carcere della Sardegna dove era arrivato per testimoniare in un processo. Sarà ospite la sorella Marisa che, come il resto della famiglia, ha escluso l’ipotesi del suicidio.