Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi Greta Spreafico e Raffaele Lioce

Stasera 29 marzo, alle 21.25 su Rai3, torna Chi l’ha visto? con la conduzione di Federica Sciarelli. Come da tradizione, la puntata si concentrerà principalmente su due casi di cronaca ancora alla ricerca della verità. Fra testimonianza esclusive e documenti inediti, si tornerà a parlare di Raffaele Lioce, pensionato 80enne morto in circostanze misteriose nel suo appartamento di Foggia. La trasmissione fornirà poi aggiornamenti sul caso di Greta Spreafico, la 53enne originaria di Erba scomparsa in provincia di Rovigo dal 4 giugno 2022. Spazio poi a richieste di aiuto e appelli da parte dei telespettatori, alla ricerca di un parente o di un amico di cui non si hanno più notizie. È possibile infatti contattare la redazione sui canali social, sul sito ufficiale e via telefono. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 29 marzo 2023 su Rai3

Gli argomenti principali di Chi l’ha visto? forniranno aggiornamenti su due figure che gli spettatori hanno imparato a conoscere molto bene nel corso della stagione. Federica Sciarelli tornerà a parlare infatti di Greta Spreafico, cantante rock di 53 anni originaria di Erba, in provincia di Como. Non si hanno ormai sue notizie dal 4 giugno scorso, quando la donna si era recata a Porto Tolle (Rovigo) per vendere l’abitazione ricevuta in eredità dal nonno. Improvvisamente, è scomparsa senza lasciare traccia. Incapace di contattarla al cellulare o di persona, il suo compagno Gabriele aveva denunciato la sparizione. Sebbene tutte le ipotesi restino aperte, tra cui l’allontanamento volontario, sembra rinforzarsi il sospetto di omicidio. Il programma Iceberg su Telelombardia ha anticipato nella giornata di ieri che la Procura di Rovigo avrebbe iscritto nel registro degli indagati una persona di cui non sono note le generalità.

Anche questa settimana, come nelle due precedenti, Chi l’ha visto? si concentrerà sul caso di Raffaele Lioce, l’accumulatore seriale di Foggia trovato senza vita nel suo appartamento. Pensionato ed ex dipendente di Poste Italiane, viveva da solo e dallo scorso novembre aveva fatto perdere le sue tracce. Grazie agli inquilini del suo palazzo, si è potuto scoprire lo stato di abbandono della sua casa, sommersa da rifiuti e invasa da topi e insetti. Durante le operazioni di pulizia, però, l’uomo è stato ritrovato senza vita sotto una grossa pila di indumenti e spazzatura. Federica Sciarelli e la redazione di Chi l’ha visto? ricostruiranno gli ultimi giorni di Raffaele, fornendo aggiornamenti su una vicenda piena di ombre.