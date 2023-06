Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 la storia di Giulia Tramontano

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, alla cui conduzione ci sarà come sempre Federica Sciarelli. Stasera 7 giugno, alle 21.25 su Rai3, l’attenzione si focalizzerà sul delitto di Senago e la morte di Giulia Tramontano. Con l’aiuto di testimonianze e immagini inedite, si cercherà di ripercorrere la vicenda che ha portato alla morte della 29enne, incinta di sette mesi, da parte del compagno Alessandro Impagnatiello. Gli inquirenti ritengono che quest’ultimo avrebbe potuto assassinare anche l’amante, se soltanto lei non si fosse rifiutata di incontrarlo poco dopo l’omicidio di Giulia. A seguire, si tornerà ancora una volta su Liliana Resinovich, in attesa della decisione del giudice sull’inchiesta. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 7 giugno 2023 su Rai3

La puntata odierna di Chi l’ha visto? ripercorrerà dunque tutte le tappe del delitto di Senago, in provincia di Milano. La sera del 27 maggio scorso, Giulia Tramontano risultò irreperibile dopo un litigio con il compagno Alessandro Impagnatiello. La ragazza aveva infatti da poco scoperto i tradimenti del fidanzato, che aveva una relazione parallela con un’altra donna, a sua volta rimasta incinta salvo poi aver abortito. Ad avvertire i Carabinieri era stato lo stesso uomo, che tuttavia in un interrogatorio del 2 giugno ha confessato la verità. Aveva ucciso Giulia con una serie di coltellate poiché la «situazione era ormai stressante», cercando anche di occultare e bruciare il cadavere. Nel corso delle ultime ore, è venuta a galla un’altra verità. Impagnatiello ha provato a contattare più volte l’amante dopo aver assassinato Giulia, insistendo per un incontro. Per la Procura, è probabile che stesse premeditando un secondo delitto.

Archiviato il caso di Senago, Chi l’ha visto? tornerà a parlare di uno dei casi più presenti nella stagione. Si tornerà sulla vicenda di Liliana Resinovich, triestina misteriosamente scomparsa e poi ritrovata senza vita dopo 23 giorni di ricerche. Si attende infatti la decisione del giudice, che dovrà archiviare oppure mandare avanti l’inchiesta. La famiglia di Liliana spera di ottenere finalmente giustizia e capire cos’è successo alla loro cara a cavallo fra dicembre 2021 e gennaio 2022. Il programma dedicherà anche spazio alla richieste di aiuto e agli appelli dei telespettatori, che hanno contattato la redazione per ritrovare amici o parenti di cui non si hanno notizie. È infatti possibile interfacciarsi con la trasmissione sui social, tramite telefono oppure con un modulo sul sito web ufficiale.