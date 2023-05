Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Emanuela Orlandi e Saman Abbas

Federica Sciarelli conduce stasera 10 maggio una nuova puntata di Chi l’ha visto?. In onda come sempre alle 21.25 su Rai3, la trasmissione si concentra sui principali casi di cronaca italiana ancora in cerca di risposte. L’appuntamento odierno tornerà nuovamente a parlare di Emanuela Orlandi, con ulteriori aggiornamenti sul caso grazie alla presenza in studio del fratello Pietro. È convinto che qualcuno in Vaticano conosca bene le dinamiche che hanno portato alla sparizione della sorella. Nell’episodio di oggi spazio anche per Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa dai suoi genitori perché ribellatasi a un matrimonio combinato. Visione disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 10 maggio 2023 su Rai3

Il prossimo 22 giugno ricorrerà il 40esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Un caso che negli anni ha attraversato più ombre che luci e che, mai come in questi mesi, è nuovamente all’attenzione di tutti. Chi l’ha visto?, che ha dedicato continuamente spazio alla vicenda, ospiterà stasera 10 maggio il fratello della ragazza, Pietro, che ha promesso nuove interessanti verità. Di recente è stato ricevuto proprio in Vaticano da Alessandro Diddi, promotore di giustizia che sta indagando per conto della Santa Sede. Pietro è convinto che sappia nomi e circostanze della sparizione di Emanuela e rivelerà come ha ricevuto tali notizie. Dallo Stato al terrorismo, passando per il Banco Ambrosiano e la Chiesa: in quattro decenni la polizia ha battuto numerose piste, senza però ottenere risultati concreti. Chi l’ha visto? continua dunque il suo impegno sul caso, dopo aver ospitato anche la sorella di Emanuela, Natalina.

Nella prossima puntata "Ecco cosa ho saputo su Emanuela", Pietro Orlandi in studio in diretta Mercoledì #10maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#9maggio #emanuelaorlandi #chilhavisto pic.twitter.com/YhKGYxTXjH — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 9, 2023

Dopo il caso Orlandi, Chi l’ha visto? dedicherà ampio spazio anche alla morte di Saman Abbas. La 18enne pakistana scomparve a Novellara (Reggio Emilia) la notte fra il 30 aprile e l’1 maggio di due anni fa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Solo lo scorso inverno le indagini hanno portato al rinvenimento dei suoi resti in un casolare vicino all’abitazione in cui viveva. Per il suo omicidio la Procura ha accusato i genitori, lo zio e due cugini. Federica Sciarelli ricostruirà nuovamente le sue ultime ore presentando alcune novità sul caso emerse negli ultimi giorni. I risultati dell’autopsia hanno infatti confermato che la ragazza sarebbe morta per strangolamento con oggetti o strozzamento a mani nude. Chi l’ha visto? sarà infine voce di tutti i cittadini alla ricerca di un parente o un amico scomparso, che hanno deciso di rivolgersi alla redazione in cerca di aiuto.