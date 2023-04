Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 la sorella di Emanuela Orlandi

Federica Sciarelli torna stasera 19 aprile, alle 21.25 su Rai3, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Come da tradizione, l’appuntamento affronterà i principali casi di cronaca italiana ancora in cerca di risposte e di verità. Nello specifico, al centro del dibattito ci saranno i casi di Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano, e di Emanuela Orlandi. Ospite in studio la sorella Natalina, per aggiornamenti sulla vicenda che a 40 anni di distanza presenta ancora numerosi lati oscuri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 19 aprile 2023 su Rai3

Il caso principale all’attenzione di Chi l’ha visto? sarà la sparizione di Emanuela Orlandi, svanita nel nulla a 15 anni nel 1983. Di recente si sono diffuse voci circa l’esistenza di alcuni nastri risalenti al 2009 nei quali un componente della Banda della Magliana avrebbe fatto riferimento a Papa Giovanni Paolo II e un rapimento per scandalo sessuale nel Vaticano. Parole forti che hanno richiesto l’intervento di Papa Francesco che, nel corso dell’Angelus di domenica 16 aprile ha parlato di «illazioni offensive e infondate». Stasera Federica Sciarelli ospiterà Natalina, sorella di Emanuela, che offrirà ulteriori aggiornamenti sul caso e fornirà anche novità sul recente incontro del fratello Pietro con Alessandro Diddi, promotore di giustizia che sta indagando per conto del Vaticano.

Dopo il caso di Emanuela Orlandi, Chi l’ha visto? tornerà ancora una volta sulla vicenda di Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano. Nel corso della trasmissione, si potranno osservare documenti inediti e fotografie sulle “apparizioni”, oltre che su vari fenomeni mistici con protagonista la donna. Si tornerà poi a ricordare la lacrimazione della statua della Vergine, la quale piangerebbe da cinque anni il terzo giorno di ogni mese. Gli inquirenti, tramite alcune rilevazioni, hanno invece parlato di semplice sangue di maiale. La procura di Civitavecchia ha intanto aperto un’indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare. Infine la redazione di Chi l’ha visto? offrirà spazio anche agli appelli e alle richieste di aiuto dei telespettatori in cerca di un parente o un amico scomparso. È possibile contattare la trasmissione tramite telefono, mail oppure sui social network.