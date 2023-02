Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 il caso dello Shamano Shekhinà

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, che torna stasera 1 febbraio alle 21.25 su Rai3. Federica Sciarelli sarà ancora una volta alla conduzione di una puntata che presenterà aggiornamenti sui casi di cronaca che più di altri hanno occupato le pagine dei quotidiani italiani. Grande spazio sarà dedicato alla morte di Elena e Luana, madre e figlia trovate senza vita in un appartamento di Roma. A loro si lega l’inquietate figura di Paolo Rosafio, detto “Shamano Shekhinà”, che ha trascorso l’ultimo anno e mezzo con le vittime. A seguire si approfondirà l’inquietante storia dei ritrovamenti di estranei all’interno di alcune cappelle dei cimiteri. E ancora, avranno voce gli appelli della gente alla ricerca di un parente o un amico di cui non si hanno notizie. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 1 febbraio 2023 su Rai3

Al centro della puntata odierna di Chi l’ha visto? ci sarà dunque il caso di Elena Bruselles e Luana Costantini, di cui già si era parlato ampiamente la scorsa settimana. Con loro ha vissuto anche Paolo Rosafio, cittadino del leccese ed ex fidanzato di Luana che ha trascorso circa un anno e mezzo con le due vittime. Appassionato di esoterismo sul web, aveva avvicinato anche la compagna al culto dell’occultismo e magia nera in cui aveva assunto egli stesso il nome di Shamano Shekinà. A lui potrebbero appartenere gli indumenti rinvenuti nell’abitazione di Monte Mario delle donne, ma l’uomo ha detto che quando ha lasciato la casa le due erano in buona salute. Gli inquirenti però hanno ancora molti dubbi, soprattutto poiché il mondo dell’esoterismo sembra sempre più assumere una certa rilevanza nella vicenda. Quando sono morte Elena e Luana? Qualcun altro viveva con loro oltre a Rosafio?

Archiviato il caso di Elena e Luana, Chi l’ha visto? cercherà di fare luce su un’altra vicenda dai tratti oscuri e inquietanti. Si moltiplicano i casi che coinvolgono le cappelle dei cimiteri, al cui interno spuntano i corpi di estranei. Durante la trasmissione interverranno due sorelle che affermano di aver trovato i resti di un’altra persona al posto del loro padre. Chi sta architettando il tutto e soprattutto per quale ragione? Chi l’ha visto?, con l’aiuto di immagini inedite e nuove testimonianze tenterà di trovare una risposta. Infine, Federica Sciarelli darà voce alle richieste di aiuto dei cittadini e alle segnalazioni delle persone alla ricerca di un parente o un amico scomparso. È possibile infatti contattare il programma tramite i canali social Twitter e Facebook oltre che telefonicamente o tramite email.