Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 il caso Ciatti e la sparizione di Jessika

Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, in onda stasera 12 aprile alle 21.25 su Rai3. La puntata odierna si concentrerà sulla morte di Niccolò Ciatti, 21enne di Scandicci (Firenze) che perse la vita nell’agosto 2017 dopo un pestaggio all’esterno di una discoteca spagnola. Il suo assassino, un professionista di arti marziali ceceno, è in fuga da nove mesi e nessuno sa dove si trovi. Negli studi Rai ci sarà Luigi, padre di Niccolò, che ancora attende giustizia per suo figlio. A seguire, Sciarelli si occuperà di Jessika, ragazza di 17 anni scomparsa a gennaio a Orezzo (Bergamo). Vicina alla religione, avrebbe legami con Trevignano, cornice delle vicende che hanno come protagonista la veggente Gisella Cardia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

#Bergamo Si continua a cercare Jessika, 17enne di Orezzo: l'appello della madre a "Chi l'ha visto?" https://t.co/YGU3Anr2d8 — AmoBergAmo (@AmoBergamo) January 19, 2023

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 12 aprile 2023 su Rai3

Il caso Ciatti e la scomparsa di Jessika

Ospite principale della nuova puntata di Chi l’ha visto? sarà Luigi Ciatti, papà di Niccolò. Con il suo racconto si tornerà alla notte fra 11 e 12 agosto 2017, quando il 21enne di Scandicci perse la vita in Costa Brava. Il giovane si trovava all’esterno di una discoteca a Lloret de Mar, in Catalogna, quando venne aggredito con calci e pugni. Il colpevole, il ceceno Rassoul Bissoultanov, è un professionista di lotta e arti marziali ma ora è in fuga. Latitante da nove mesi, ha fatto perdere le sue tracce dopo essere stato condannato a 23 anni di reclusione per omicidio volontario. L’assassino non si è mai presentato all’udienza e oggi nessuno sa dove si possa trovare. Per la famiglia di Niccolò si tratta di un’ennesima ammissione di colpa. «Vorrei vederlo in carcere», ha detto papà Luigi nei giorni scorsi. «Il vero condannato, innocente, è stato in primo luogo mio figlio».

La nuova puntata di Chi l’ha visto? seguirà poi con un focus su Jessika, ragazza di 17 anni scomparsa l’11 gennaio a Orezzo, frazione di Gazzanica in provincia di Bergamo. Molto vicina alla religione, la giovane ha forse visitato Trevignano (Roma), dove si sarebbero susseguiti diversi avvistamenti. Si tratta del luogo di recente al centro dell’attenzione mediatica per le presunte apparizioni della Madonna nonché della statua di Medjugorjie che avrebbe pianto lacrime e sangue. Due vicende che ruoterebbero attorno alla figura della veggente Gisella Cardia, che ieri è intervenuta al programma 5 minuti di Bruno Vespa. «I Carabinieri del Ris hanno analizzato il sangue», ha dichiarato la 53enne. Peccato che però nemmeno lei abbia i risultati delle rilevazioni. Secondo un esposto infatti non si tratterebbe di un miracolo, ma semplicemente di sangue di maiale.

Le ricerche di Chaama e gli appelli dei telespettatori

Federica Sciarelli fornirà aggiornamenti sulle ricerche di Chaama, 15enne di Orzinuovi (Brescia) di cui non si hanno notizie da una settimana. La ragazza sarebbe uscita al mattino per andare a scuola, ma non è mai entrata in classe. La sera precedente i genitori le avevano sequestrato lo smartphone come punizione per lo scarso rendimento scolastico. In corso le ricerche da parte dei Carabinieri, che non lasciano nulla al caso. L’ipotesi più accreditata resta comunque l’allontanamento volontario. Gli agenti sono al lavoro per decodificare le password del device della ragazza, sperando di trovarvi indizi sulle sue intenzioni o possibili contatti ignoti ai genitori e ai compagni di scuola. Infine, Chi l’ha visto? offrirà spazio agli appelli e alle richieste di aiuto dei telespettatori, alla ricerca di un parente o un amico scomparso. È possibile entrare in contatto con la redazione tramite social, email o telefono, oltre che sul sito ufficiale.