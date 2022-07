Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera su Rai3: il caso Andreea Rabciuc

Prosegue l’appuntamento con la stagione di Chi l’ha visto?. Stasera 6 luglio, alle 21,20 su Rai3, Federica Sciarelli affronterà casi di scomparsa più recenti e tornerà su alcune vicende irrisolte per presentare le ultime novità ai telespettatori. Gran parte della puntata sarà dedicata alla sparizione di Andreea Rabciuc, giovane campionessa di tiro a segno di Jesi cui non si hanno notizie ormai dal 12 marzo. In studio ci sarà la mamma, che lancerà un nuovo e disperato appello per trovare sua figlia. Spazio poi al caso di una donna morta dopo un’operazione allo stomaco nel tentativo di dimagrire. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate e i servizi delle scorse settimane.

Chi l’ha visto?, i temi della puntata di stasera 6 luglio 2022 su Rai3

Il caso di Andreea Rabciuc e l’appello della mamma

La giovane campionessa di tiro a segno Andreea Rabciuc scomparve a Montecarotto (AN) il 12 marzo scorso. Il giallo della 27enne sembra ancora fermo alla sparizione delle immagini delle telecamere denunciata dall’amico Omar. Le ultime tracce avevano portato a un casolare, dove la ragazza avrebbe trascorso la notte con il fidanzato Simone e una coppia di amici. Proprio loro la videro allontanarsi a piedi dopo una lite, ma un ulteriore testimone afferma di averla vista salire su un’auto nera presso un distributore di benzina poco lontano. Secondo lui, la ragazza avrebbe dato appuntamento al conducente della macchina, sui cui sarebbe salita sul sedile passeggero. Da allora più nulla.

Unico indagato resta Simone, fidanzato di Andreea, sulla cui auto il mese scorso gli inquirenti trovarono tracce di sangue. L’uomo si è difeso parlando di macchie vecchie, ma la procura di Ancora ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. La nuova puntata di Chi l’ha visto? darà stasera voce alla mamma di Andreea per un altro appello. «Sono quattro mesi che mia figlia è scomparsa», si legge nelle anticipazioni rilasciate dalla Rai in un comunicato stampa. «Qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori e abbiate il coraggio di parlare qualsiasi cosa sia successa».

Le altre vicende al centro della puntata di stasera

La nuova puntata di Chi l’ha visto? presenterà poi anche il caso di una donna morta dopo un’operazione allo stomaco con l’intento di dimagrire. Qualcosa però è andato storto e purtroppo non ce l’ha fatta. Federica Sciarelli e la sua troupe si interrogheranno per capire se fosse davvero un intervento necessario o se attorno alla vicenda ci sono ancora dei punti oscuri. Infine, spazio come sempre agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.