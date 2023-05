Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Marzia Capezzuti e Agata Scuto

Stasera 17 maggio, alle 21.25 su Rai3, torna il tradizionale appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli e la sua squadra aggiorneranno i telespettatori sui casi di cronaca più importanti e spinosi degli ultimi mesi, cercando di portare alla luce la verità. Nella puntata odierna ci si concentrerà sulla morte di Marzia Capezzuti, scomparsa a Pontecagnano Faiano (Salerno) nel giugno 2021 e ritrovata senza vita in un casolare. Spazio anche per la vicenda di Agata Scuto, di cui ad Acireale non si hanno notizie da oltre 10 anni. Come sempre spazio anche agli appelli del pubblico, che può contattare quotidianamente la redazione del programma tramite il sito web, i canali social e chiamate telefoniche. La visione sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 17 maggio 2023 su Rai3

Nel corso della nuova puntata, Federica Sciarelli tornerà a parlare di Marzia Capezzuti. Oggi 17 maggio è il giorno dell’incidente probatorio, in cui Annamaria Vacchiano dovrà confermare o meno quanto detto agli inquirenti su mamma Barbara di cui è la primogenita. La 22enne ha già ricevuto minacce dal fratello che, di fronte al magistrato che lo interrogava, avrebbe promesso di fargliela pagare. In una recente intervista al quotidiano Il Mattino, Annamaria ha inoltre tracciato un quadro agghiacciante della famiglia, responsabile di aver torturato, sia fisicamente sia psicologicamente, e in seguito ucciso Marzia. «Ho cercato di salvarla, ma non ci sono riuscita», ha sottolineato la ragazza. «Ho paura che mia madre mi ammazzi, temo quello che potrebbe pensare di me». In occasione della puntata di stasera, Chi l’ha visto? presenterà anche dei documenti inediti e testimonianze esclusive che possano aiutare a comprendere l’intera vicenda.

Nella prossima puntata “Gliela farò pagare”: Annamaria davanti agli inquirenti dopo le minacce del fratello Mercoledì #17maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#16maggio #chilhavisto pic.twitter.com/oKUqhhtEAr — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 16, 2023

Dopo il caso Capezzuti, Chi l’ha visto? concentrerà l’attenzione sulla sparizione di Agata Scuto. Ragazza disabile di 22 anni, svanì nel nulla ad Acireale il 4 giugno 2012. La procura ritiene che Rosario Palermo, l’ex compagno di sua madre, l’avrebbe uccisa prima di far sparire il cadavere. L’uomo avrebbe infatti avuto una relazione segreta con Agata e, temendo che fosse rimasta incinta, l’avrebbe eliminata per nascondere l’accaduto. Marinella, mamma della ragazza, continua a lanciare appelli affinché riveli tutta la verità e dia giustizia a sua figlia. I due casi principali lasceranno, di tanto in tanto, spazio alle richieste di aiuto da parte dei telespettatori che hanno deciso di rivolgersi a Chi l’ha visto? per trovare un parente o un amico di cui non si hanno notizie.