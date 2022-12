Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Gaia e Marzia

Federica Sciarelli in onda con una nuova puntata Chi l’ha visto?. Stasera 7 dicembre, alle 21.20 su Rai3, la trasmissione di approfondimento e inchiesta tornerà con un focus su tre fra i casi di cronaca più discussi degli ultimi mesi. Al centro dell’attenzione ci saranno le sparizioni di Marzia Capezzuti e Gaia Randazzo. Se per la prima si attende ancora l’analisi del Dna su un corpo ritrovato settimane addietro, per la seconda le ricerche continuano senza sosta. In studio ci sarà stasera la mamma della ragazza che lancerà un appello per conoscere il destino di sua figlia. Inoltre si parlerà anche della misteriosa scomparsa di una madre il giorno del compleanno del suo bambino. Senza dimenticare gli appelli dei telespettatori alla ricerca di un parente o un amico di cui si sono perse le tracce. Visione disponibile in streaming sul sito o l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 7 dicembre 2022 su Rai3

La nuova puntata di Chi l’ha visto? partirà con un servizio su Gaia Randazzo, 20enne scomparsa lo scorso 10 novembre a bordo di un traghetto per Palermo. Era partita infatti da Genova per andare a trovare la nonna, che vive e la aspettava nel capoluogo siciliano. Gli inquirenti hanno avanzato l’ipotesi del suicidio, anche e soprattutto grazie a un messaggio trovato sul cellulare della ragazza. Eppure, sebbene si parli di delusione in amore, ancora nessuno è in grado di spiegare con certezze le ragioni di un eventuale folle gesto. Inoltre le ricerche in mare non hanno dato alcun esito e il corpo della giovane Gaia non si trova. Per questo, ancora alla ricerca della verità, la mamma della ragazza sarà oggi in studio con Federica Sciarelli per un ulteriore appello. Spera che qualcuno che possa conoscere il destino di Gaia si faccia avanti e racconti cosa accadde quella notte a bordo dell’imbarcazione.

A seguire, Chi l’ha visto? tornerà sulla vicenda di Marzia Capezzuti, ragazza scomparsa da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. In attesa della conferma del Dna, gli inquirenti sono ormai quasi certi di poter identificare il corpo ritrovato in un casolare con quello della giovane. Un nuovo indizio potrebbe però finalmente aiutare le indagini, tanto che si pensa possa essere traducibile forse con la firma dell’assassino. Intanto per omicidio, distruzione e occultamento di cadavere sono indagate sette persone. Fra queste la sorella dell’ex fidanzato di Marzia, poi deceduto, dato che in molti hanno raccontato violenze e soprusi nei confronti della ragazza. Infine, Federica Sciarelli parlerà della sparizione di una giovane mamma, di cui non si hanno notizie dal giorno del compleanno di suo figlio. Spazio poi agli appelli dei telespettatori, tra cui non si esclude un focus su Luigi Musarò, sparito nel Leccese nei giorni scorsi.