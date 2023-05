Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 l’alluvione in Emilia-Romagna

Federica Sciarelli conduce stasera 24 maggio, alle 21.20 su Rai3, una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Si parlerà molto della recente alluvione in Emilia-Romagna, lasciando spazio agli appelli e alle storie della popolazione in difficoltà. A seguire, sono attesi alcuni aggiornamenti su Maddie McCann, bambina inglese che nel 2007 sparì in Portogallo all’età di tre anni mentre era in vacanza con la famiglia. La trasmissione si concentrerà anche sul caso di Sibora Gagani, 22enne di Nettuno che improvvisamente svanì nel nulla in Spagna, dove si trovava assieme all’allora fidanzato, pochi giorni fa arrestato per l’omicidio della sua attuale compagna. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 24 maggio 2023 su Rai3

La puntata di oggi si aprirà dunque, come detto, con un focus sull’alluvione in Emilia-Romagna. Troveranno spazio le numerosissime richieste di aiuto giunte alla redazione dalla popolazione in difficoltà che, per colpa della furia del clima, in una notte ha perso tutto. Dalle abitazioni completamente distrutte o compromesse fino alle aziende e ai locali di lavoro ormai inagibili, la regione sta affrontando uno dei peggiori periodi della sua storia recente. Federica Sciarelli e l’intera troupe di Chi l’ha visto? proveranno a mantenere aperta una linea di dialogo con la gente, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti. A seguire, si tornerà sul caso di Maddie McCann, la bambina britannica che sparì nel 2007 a Praia da Luz. Il colpevole venne individuato in Christian Brueckner, 47enne tedesco sospettato per altre sparizioni di bambini e violenza sessuale, oggi in carcere. Proprio dalla Germania giungono però nuove notizie.

Nella prossima puntata Le nuove ricerche di Maddie nelle acque di una diga in Portogallo Mercoledì #24maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#23maggio #chilhavisto pic.twitter.com/Vpks3Z48tz — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 23, 2023

Chi l’ha visto? si focalizzerà anche sulla sparizione di Sibora Gagani, 22enne di Nettuno di cui si persero le tracce nel 2004 in Spagna. La ragazza era infatti andata a vivere a Torremolinos, sulla Costa del Sol, assieme all’allora fidanzato Marco Romeo. Una vicenda che ancora oggi, a distanza di quasi 20 anni, non si è risolta. Nei giorni scorsi tuttavia Romeo, ora 45enne, è stato arrestato per aver ucciso a coltellate la sua attuale compagna Paula nello stesso comune iberico in cui svanì Sibora. Una svolta che potrebbe riaprire il caso e che ha fatto riaccendere le speranze di giustizia nei genitori della giovane. A Chi l’ha visto? infatti arriverà la mamma, che lancerà un appello a Romeo affinché riveli quanto accadde quel giorno. Infine, come sempre, largo alle richieste di aiuto dei telespettatori, che hanno contattato la redazione per trovare un parente o un amico di cui non si hanno più notizie.