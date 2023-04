Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 gli accumulatori seriali e Valter Figallo

Prosegue la stagione di Chi l’ha visto? con un nuovo appuntamento su Rai3. Stasera 5 aprile alle 21.25 Federica Sciarelli, storica conduttrice della trasmissione, presenterà un focus sugli accumulatori seriali, fenomeno sempre più diffuso di cui però si parla poco. Partendo dalla tragica vicenda di Raffaele Lioce, pensionato trovato morto nella sua abitazione di Foggia, si analizzeranno varie situazioni simili in tutta Italia. A seguire, la nuova puntata si occuperà di Valter Figallo, docente del padovano in pensione di cui però non si hanno notizie da oltre quattro mesi. Spazio inoltre agli appelli e alle richieste di aiuto dei telespettatori, alla ricerca di un parente o un amico scomparso. La visione sarà disponibile in streaming tramite il sito o l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche gli episodi precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 5 aprile 2023 su Rai3

La nuova puntata di Chi l’ha visto? inizierà dall’argomento principale del mese di marzo. Federica Sciarelli infatti muoverà i primi passi dell’episodio dal caso di Raffaele Lioce, pensionato ed ex dipendente di Poste Italiane ritrovato senza vita e sommerso dai rifiuti nel suo appartamento di Foggia. Una vicenda che ha portato all’attenzione generale il fenomeno degli accumulatori seriali, ossia individui che soffrono del disturbo di accumulo compulsivo. Si tratta di soggetti che tengono a intasare la propria abitazione, come nel caso dell’anziano pugliese, con oggetti inutilizzabili, vecchi giornali, scarti di cibo e immondizia. Dopo la messa in onda dei servizi, Chi l’ha visto? ha ricevuto numerose segnalazioni inerenti a casi simili nel nostro Paese.

Dopo il caso degli accumulatori seriali, Federica Sciarelli affronterà la vicenda del 67enne Valter Figallo. Docente di italiano e storia in pensione nel padovano, è scomparso dalla sua abitazione di Mejaniga, una frazione di Cadòneghe lo scorso 28 novembre. Secondo la testimonianza dei familiari, sarebbe uscito di casa di mattina come suo solito per una lunga passeggiata prima di pranzo, ma non è più tornato. I cari hanno poi specificato che Valter sta attraversando un periodo buio della sua vita, tanto da assumere farmaci per affrontare i suoi problemi nel linguaggio. Prima di allontanarsi da casa però non aveva con sé nessun medicinale e nemmeno lo smartphone, rendendo impossibile un contatto. Chi l’ha visto? darà poi spazio alle richieste di aiuto dei telespettatori, che possono contattare la redazione sugli account social, via telefono o tramite il sito ufficiale.