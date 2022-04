Chi era Vladislav Avayev? Moglie, figli e morte dell’ex funzionario del Cremlino

Vladislav Avayev era un funzionario del Cremlino, nonché milionario ex vice presidente di Gazprombank. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel suo appartamento da 2,4 milioni di euro a Mosca. C’erano anche quello della moglie incinta e della figlia di 13 anni. Sulla strage familiare indagano gli investigatori. Ecco chi era Vladislav Avayev.

Chi era Vladislav Avayev?

Vladislav Avayev era un ex funzionario del Cremlino di 51 anni, vice capo di un importante dipartimento dell’amministrazione di Putin. Multimilionario, per via delle sue attività imprenditoriali nel campo dell’edilizia, era anche ex vice presidente di Gazprombank; nonché uomo-chiave in uno dei principali canali per i pagamenti di petrolio e gas russo.

Secondo quanto riportano media britannici, che citano la Tass, è stata la figlia maggiore Anastasia, di 26 anni, a trovare i corpi del 51enne Avayev, della moglie Yelena di 47 anni, e della figlia minore, tutti martoriati da colpi di arma da fuoco. La sanguinosa strage familiare si è consumata dentro l’appartamento a Mosca di Avayev, dal valore 2,4 milioni di euro. Come ha raccontato Anastasia, la giovane donna si era allarmata perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Una volta che si è recata a casa si è accorta che la porta era chiusa dall’interno, circostanza che sta spingendo la polizia ad ipotizzare un caso di omicidio-suicidio. Tesi appoggiata dal fatto che la figlia avrebbe trovata una pistola in mano al padre.

Una scena del crimine genuina o artefatta? Tutte le piste restano aperte. E gli investigatori -riportano i media che stanno seguendo il caso – non ne hanno esclusa nessuna: da quella legata a motivi personali di gelosia ad un più intrigante movente legato al suo lavoro.

E c’è chi, tra le testimonianze dei vicini di casa riportate dal Daily Mail, avanza l’ipotesi che la vicenda possa essere legata ad una crisi finanziaria dopo la stretta delle sanzioni occidentali: “Forse si è ucciso per quello, forse era stato travolto dai debiti. Tutti sono depressi, alcuni sono disposti a prendere misure estreme“, ha raccontato una condomina parlando apertamente della difficile situazione economica che sta affrontando il Paese. Ma non si esclude neanche la pista della gelosia con voci che parlano di una possibile relazione della moglie con l’autista del banchiere che tempo fa era stato licenziato.