Chi era Takeoff, il rapper ucciso a Houston

È morto il rapper Takeoff. L’artista 28enne è stato ucciso a Houston in una sparatoria, come riferisce Tmz. Secondo la ricostruzione, Takeoff stava giocando a dadi in una sala bowling con Quavo, altro componente del gruppo hip hip Migos. A quanto pare, attorno alle 2:30 di notte è nata una discussione e nella lite una persona ha estratto una pistola aprendo il fuoco: Takeoff, colpito alla testa, è morto sul colpo. Altre due persone sono state ferite e trasportate in ospedale. Nessun danno, sembra, per Quavo.

Takeoff, quattro album con i Migros e uno inciso da solista

Pseudonimo di Kirshnik Khari Ball, Takeoff faceva parte insieme al già citato Quavo e a Offset del gruppo hip hop Migos. Nato il 18 giugno 1994 a Lawrenceville, in Georgia, era direttamente imparentato con gli altri membri del trio: Quavo è infatti zio di Takeoff e Offset a sua volta è cugino di Quavo. I Migos hanno pubblicato quattro album, il primo Yung Rich Nation nel 2015, a cui hanno fatto seguito Culture, Culture II e Culture III. Tutti e tre hanno intanto portato avanti la carriera da solista: senza gli altri due, Takeoff nel 2018 ha pubblicato l’album The Last Rocket.

I tre membri del trip hip hop avevano avuto problemi con la giustizia

Tutti i membri del trio rap hanno avuto problemi con la giustizia. Nel 2015, dopo un’esibizione nella Georgia Southern University, Takeoff, Quavo e Offset sono stati arrestati (insieme a una dozzina di membri dell’entourage) per possesso di marijuana e armi da fuoco all’interno di una zona di sicurezza scolastica, possesso di armi da fuoco durante la commissione di un crimine e possesso di armi da fuoco da parte di criminali condannati.