Chi era Ray Liotta de Quei bravi ragazzi: origini, fidanzata, patrimonio e cause della morte

Chi era Ray Liotta? L’attore americano, che ha recitato in tantissimi film, è venuto a mancare giovedì 26 maggio 2022, all’età di 67 anni. Ecco come è morto l’interprete e cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata.

Tutto quello che c’è da sapere su di lui, dalla sua carriera e film, alla sua vita privata, moglie e figli, passando per le suo origini, che sono italiane come suggerisce il cognome. Esistano infatti molti “Liotta” in Italia, circa 1400, mentre negli Stati Uniti ce ne sono circa 200. L’uomo è venuto a mancare giovedì 26 maggio 2022, all’età di 67 anni.

Chi era Ray Liotta?

Ray Liotta, il cui nome vero e completo è Raymond Allen “Ray” Liotta, è stato un attore statunitense nato a Newark, il 18 dicembre 1954, sotto il segno del Sagittario. L’uomo è venuto a mancare giovedì 26 maggio 2022, all’età di 67 anni a San Diego. Dalle ultime notizie riguardo alla sua morte, sembrerebbe che l’attore sia deceduto nel sonno, per via di un arresto cardiaco. In quel momento si trovava nella Repubblica Dominicana per le riprese del film Dangerous Waters.

A soli 6 mesi, Ray è stato adottato dalla famiglia Vidimarli-Liotta. Anche sua sorella Linda è stata adottata. In totale, Liotta aveva un fratellastro, cinque sorellastre e una sorella. Dopo aver frequentato la “University of Miami”, è entrato nel mondo del cinema anche grazie all’amicizia con l’attore Steven Bauer, a cui dovrà in seguito il primo ruolo importante della sua carriera cinematografica. La sua popolarità è legata soprattutto ai primi anni novanta, anni in cui si è affermato anche come sex symbol.

I film più famosi dell’attore

Liotta è apparso in numerosissimi film nel corso della sua lunga carriera. Quindi di seguito solo un elenco dei più famosi.

Qualcosa di travolgente (Something Wild), regia di Jonathan Demme (1986)

Nick e Gino (Dominick and Eugene), regia di Robert M. Young (1988)

L’uomo dei sogni (Field of Dreams), regia di Phil Alden Robinson (1989)

Quei bravi ragazzi (Goodfellas), regia di Martin Scorsese (1990)

Abuso di potere (Unlawful Entry), regia di Jonathan Kaplan (1992)

Fuga da Absolom (No Escape), regia di Martin Campbell (1994)

Cop Land, regia di James Mangold (1997)

Phoenix – Delitto di polizia (Phoenix), regia di Danny Cannon (1998)

I Muppets venuti dallo spazio (Muppets from Space), regia di Tim Hill (1999)

Le due verità (Forever Mine), regia di Paul Schrader (1999)

La voce degli angeli (A Rumor of Angels), regia di Peter O’Fallon (2000)

Hannibal, regia di Ridley Scott (2001)

Heartbreakers – Vizio di famiglia (Heartbreakers), regia di David Mirkin (2001)

Blow, regia di Ted Demme (2001)

Even Money, regia di Mark Rydell (2006)

Smokin’ Aces, regia di Joe Carnahan (2006)

Svalvolati on the road (Wild Hogs), regia di Walt Becker (2007)

Crossing Over, regia di Wayne Kramer (2009)

Observe and Report, regia di Jody Hill (2009)

The Son of No One, regia di Dito Montiel (2011)

The Details, regia di Jacob Aaron Estes (2011)

Cogan – Killing Them Softly (Killing Them Softly), regia di Andrew Dominik (2012)

Muppets 2 – Ricercati (Muppets Most Wanted), regia di James Bobin (2014)

Sin City – Una donna per cui uccidere (Sin City: A Dame to Kill For), regia di Robert Rodriguez e Frank Miller (2014)

La vita privata

Nel 1997 Ray Liotta è convolato a nozze con Michelle Grace. Marito e moglie hanno avuto un’unica figlia: Karsen. Il matrimonio, in ogni caso, non è durato a lungo. La coppia ha divorziato nel 2004 e successivamente, fino al 2011, Ray Liotta sarebbe stato legato all’attrice Catherine Hickland.