Chi era Paolo Graziosi, celebre attore ucciso dal Covid

Teatro, cinema e televisione piangono Paolo Graziosi. L’attore è deceduto a 82 anni nel corso della mattinata di oggi all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Dopo aver vinto la sua lunga battaglia contro il cancro, a portarselo via è stato il Covid. A darne notizia è stata la famiglia, che in una nota ha detto di voler «omaggiare l’artista insieme a tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato». Lascia la moglie Elisabetta Arosio, e i figlia Davide e Viola. Quest’ultima è, come il padre, una nota attrice teatrale.

Chi era Paolo Graziosi

Nato il 25 gennaio 1940, Paolo Graziosi è stato un volto noto di teatro, tv e cinema nella storia italiana. La sua lunga carriera parte negli anni ’60, con l’esordio sul grande schermo nel film Gli arcangeli di Enzo Battaglia, nel 1962. La sua interpretazione gli valse un contatto con Franco Zeffirelli, che lo notò e lo scelse per dare il suo volto Mercuzio, nell’adattamento teatrale di Romeo e Giulietta del 1964. Dopo aver partecipato ai film La vita provvisoria, di Hervé Bromberger e Vincenzo Gamma, e Ginepro fatto uomo, di Marco Bellocchio, venne scelto per i film La locandiera di Franco Enriquez e La Cina è vicina, ancora di Bellocchio. Per gran parte della sua vita è stato però il teatro la sua attività principale.

Paolo Graziosi: i ruoli recenti

L’ultimo film in cui ha lavorato è Tre piani, di Nanni Moretti. Gli amanti di Paolo Sorrentino lo ricorderanno anche ne Il Divo, del 2008, ma in negli ultimi anni ha ricoperto ruoli nel Pinocchio di Garrone (2019) e ne Il giovane favoloso, pellicola sulla vita di Leopardi. Altri film in cui ha recitato sono Nessuna qualità agli eroi di Paolo Franchi e Il papà di Giovanna di Pupi Avati. In televisione, ha partecipato ad alcune delle serie di maggior successo del decennio, da Distretto di Polizia 11 a Squadra antimafia 6, fino a Il commissario Montalbano, in cui compare nella decima stagione.