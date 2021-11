Chi era Marilia Mendonça, cantante brasiliana morta in un incidente aereo

Il Brasile piange la morte di Marília Mendonça, una delle cantanti brasiliani più popolari del Paese sudamericano, scomparsa in un incidente aereo, mentre si stava dirigendo a Caratinga, per un fine settimana di concerti nello Stato di Stato di Minas Gerais. Insieme all’artista hanno perso la vita anche il suo produttore e i due piloti dell’aereo. Da Neymar a Bolsonaro, tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sul web.

Marilia Mendonça, la carriera

Nata il 22 luglio 1995 a Cristianópolis, nello Stato del Goias, Marília Mendonça ha iniziato a cantare in chiesa e a esordito sul mercato discografico nel 2014 con l’EP eponimo. Due anni dopo ha pubblicato l’album live Marília Mendonça: Ao vivo, che grazie al singolo Infiel l’ha resa famosa in tutto il Brasile. Con il suo secondo album dal vivo, Realidade, ha ottenuto una candidatura ai Latin Grammy come Miglior album di musica sertaneja, premio che ha ricevuto poi per Todos os cantos nel 2019. Quattro in tutto gli album dal vivo di Marília Mendonça, uno registrato in studio: Patroas, nel 2020, realizzato insieme al duo Maiara & Maraísa. Nel corso della carriera, l’artista brasiliana aveva ricevuto già 15 dischi di diamante e due di platino. Lascia un bambino di un anno, avuto dal musicista Murillo Huff.



Marilia Mendonça, star del sertanejo

La musica sertaneja o sertanejo è, per sommi capi, il country brasiliano. Deve il suo nome al sertão, regione semi-arida che abbraccia molti Stati del nord est brasiliano, fino al Minas Gerais: fortemente influenzato dalla musica folk e popolare tipica dei coloni europei, nonché da quella introdotto dai missionari gesuiti, è nata nelle zone rurali del Paese e si caratterizza per testi romantici e l’uso della viola. Frequenta anche l’utilizzo della fisarmonica. In molti casi, gli artisti si esibiscono in coppia: è la cosiddetta dupla sertaneja, formata da due cantanti con tonalità di voce differente. La rivisitazione in chiave moderna di questo genere, detta sertanejo universitario, negli ultimi anni ha riscosso grande successo tra i giovani grazie alla commistione con rock, pop e elettronica. E alcuni artisti, come Michel Teló e Gusttavo Lima, hanno raggiunto notorietà anche all’estero.

essa é a realidade meu povo! hahahah💪🏼🏋🏻🥬🥦

me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR — maria mendonça (@MariliaMReal) November 5, 2021

Marilia Mendonça, i messaggi di cordoglio

Il piccolo bimotore su cui volava Marília Mendonça, partito da Goiania, si è schiantato nel comune di Piedade de Caratinga, a pochi chilometri dal punto previsto per atterraggio. Su Instagram, la cantante aveva 39milioni di follower. E proprio dai social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. «Una delle sorprese migliori che ho avuto nella mia vita. Tu che mi hai cantato “Tanti auguri”, che onore. Hai impresso il tuo nome nel Brasile e nel mondo. Sarò eternamente tuo fan. Riposa in pace», così Neymar. «Una delle più grandi artiste della sua generazione, che con la sua voce unica, il suo carisma e la musica ha conquistato l’affetto e l’ammirazione di tutti noi», l’ha omaggiata Bolsonaro su Twitter. «Sto piangendo, no riesco a crederci», ha scritto Caetano Veloso.