Chi era Little Tony? Nove anni fa moriva il cantante di San Marino

Nove anni fa moriva Little Tony, il cantante di San Marino indiscusso protagonista della scena musicale italiana negli anni ’60 e ’70. Con la sua musica rock, ha fatto innamorare intere generazioni di persone, tanto che il suo ricordo ancora oggi è vivo nella memoria di tanti italiani. Il tutto, anche grazie alla figlia di lui, Cristiana Ciacci, che gira la penisola con una band fondata proprio per ricordare il padre e le sue memorabili canzoni. Ma chi era Little Tony?

Chi era Little Tony?

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, era nato a Tivoli il 9 febbraio 1941 ed è morto il 27 maggio 2013 a Roma. Cantante e attore sammarinese, nonostante fosse nato in Italia e abbia quasi sempre vissuto nella penisola, non ha mai richiesto la cittadinanza. La sua famiglia, infatti, era di San Marino da sette generazioni. Tra le sue canzoni, quelle che vengono ricordate come grandi successi ci sono Cuore matto, Riderà e 24 mila baci, cantata in coppia con Adriano Celentano e classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1961. In totale, sono state dieci le sue apparizioni sul palco dell’Ariston.

Cause della morte del cantante

Il cantante è scomparso nove anni fa a causa di un tumore ai polmoni. In passato, la sua storica moglie, Giuliana Brugnoli, era morta a causa di un tumore alle ossa. La figlia Cristiana, invece, nata nel 1974, ha sofferto di anoressia. Tale malattia l’ha anche allontanata dal padre, che non riusciva a comprendere il dolore di Cristiana. “Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima“, aveva rivelato proprio la figlia in un’intervista.

La vita privata di Little Tony

Nella sua vita, Little Tony ha avuto due mogli: Giuliana Brugnoli e Luciana Manfra. La prima è stata sua moglie fino a quando la donna non si è ammalata ed è morta, lasciando il cantante solo con sua figlia, Cristiana Ciacci. L’amore per Luciana è invece scoppiato dopo che l’artista è rimasto vedovo: ad unirli la passione per il mondo della musica. Tra i due c’erano ben 28 anni di differenza ma questo non è bastato a fermare l’amore.