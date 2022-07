Chi era Kazuki Takahashi, fumettista giapponese trovato morto annegato

L’inventore del popolare gioco di carte Yu-Gi-Oh!, da cui è nata anche una fortunata serie animata che ha riscosso notevole successo tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi anni Duemila, è stato ritrovato senza vita nelle acque di Nago. Si tratta del 60enne Kasuki Takahashi, una vera icona di anime e manga giapponesi, conosciuto in tutto il mondo al pari del gioco e del fumetto che ha creato. Una vera tragedia, quella accaduta a Nago, una delle città dell’arcipelago di Okinawa, dove l’uomo si è recato a fare snorkeling. La guarda costiera, invece, ne ha ritrovato il cadavere privo di vita nelle acque della cittadina.

Chi era Kazuki Takahashi

Nato il 4 ottobre 1961, Kazuki Takahashi è stato ritrovato morto nelle acque di Nago. Sembra che il 60enne fumettista stesse praticando snorkeling, ma sono ancora ignote le cause che lo hanno portato all’annegamento. Si trattava di una vera icona dei manga giapponesi. Dopo il debutto negli anni ’80, Takahashi ha raggiunto la fama planetaria con la creazione del celebre Yu-Gi-Oh!, opera da cui è stato tratto il gioco di carte protagonista dello stesso fumetto e, poi approdata in tv con il popolare cartone animato. Yu-Gi-Oh! ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato edito da Shueisha, la stessa casa editrice di Dragon Ball, One Piece e Naruto, per citare i più famosi.

Yu-Gi-Oh! e il protagonista Yugi Muto

Il fumetto è sbarcato in Italia nel 2000 grazie alla Panini comics, ma più volte ne è stata interrotta la produzione, almeno fino all’arrivo del fortunato cartone animato e dei successivi giochi di carte e videogame. Yu-Gi-Oh! ha per protagonista Yugi Muto, un ragazzo che eredita dal nonno un ciondolo con un rompicapo che sarà proprio lui a risolvere. Così facendo, però, libererà la sua controparte, l’alter ego abile nei giochi di carte e che gli permetterà di vivere avventure incredibili con il gioco Magic And Wizards.