Jamal Edwards, chi era il discografico e star di Youtube scomparso a 31 anni

Si è spento a soli 31 anni Jamal Edwards, imprenditore britannico e star di Youtube. Non un nome noto a tutti, ma molto importante nell’ambito della musica e del web. La morte dell’uomo è stata comunicata dalla SBTV, l’azienda che lui stesso ha fondato, ma non sono state specificate le cause del decesso.

Chi era Jamal Edwards

Jamal Edwards è nato a Luton il 24 agosto del 1990. A soli 15 anni ha partecipato a X Factor in Gran Bretagna, arrivando quarto. L’anno seguente, nel 2006, è di fatto partita la sua ascesa nel campo della musica, con la fondazione della SBTV, una piattaforma di musica online con cui ha lanciato diversi artisti di fama mondiale. Contemporaneamente Edwards era diventato una star di Youtube e questo non ha fatto altro che aumentare l’impatto dei suoi artisti nel mondo. Si parla di cantanti come Dave e Jessie J, ma anche di Ed Sheeran ed Emeli Sandè. Il giovanissimo discografico nel 2014 è stato nominato anche Member of the British Empire. Edwards ha anche partecipato attivamente, da ambasciatore, all’attività della Prince’s Trust, l’associazione benefica fondata dal Principe Carlo.

Jamal Edwards: dalle opportunità «agli amici» fino alla scomparsa

In una vecchia intervista era stato lo stesso Jamal Edwards a parlare dei motivi che lo avevano spinto, da giovanissimo, a fondare la SBTV. «Quando ho cominciato YouTube era nata appena da un anno e io che avevo appena ricevuto una videocamera per Natale ho cominciato a usarla per dare un’opportunità ai miei amici che non avevano chance di essere notati da Mtv. Ovviamente mi guardavano tutti come se fossi un pazzo, a credere che potessi competere con le multinazionali. Penso però di aver tentato abbastanza presto da poter credere in un cambiamento». Dal 2006 al 2014 ha guadagnato circa 8 milioni di sterline grazie agli artisti emergenti che ha lanciato o accompagnato.