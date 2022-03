Chi era Carol Maltesi: uccisa l’attrice hard Charlotte Angie, tutto sulla vita privata

Nel novembre 2020 aveva realizzato un video dove parlava di violenza fisica e psicologica sulle donne e, un anno e mezzo dopo, ne è risultata una delle massime vittime per essere stata brutalmente uccisa con un martello, fatta a pezzi e abbandonata: è la storia di Carol Maltesi, attrice hard conosciuta con lo pseudonimo di Charlotte Angie trovata morta in provincia di Brescia.

Chi era Carol Maltesi: età e vita privata

Originaria di Sesto Calende, comune in provincia di Varese, Carol era una ragazza di 26 anni italo-olandese cresciuta sulle rive del Verbano. Dopo aver frequentato i primi due anni allo scientifico delle Orsoline, si era trasferita presso il linguistico di Busto Arsizio per poi cambiare nuovamente e iscriversi al tecnico Olga Fiorini per studiare sistema moda. Nel 2016, anno successivo al diploma, aveva avuto un figlio e si era trasferita a Rescaldina (Milano) per cominciare a lavorare come impiegata al centro commerciale della città (fino all’estate 2021) e come commessa al terminal 2 di Malpensa.

Durante il lockdown si era avvicinata al mondo dell’intrattenimento per adulti e del porno attraverso un profilo sul sito Onlyfans, dove ha condiviso i primi video casalinghi, per poi debuttare come vera e propria attrice hard sotto il nome di Charlotte Angie. Oltre che sullo schermo, la donna si esibiva anche dal vivo tanto che sul web sono presenti diverse locandine che la annunciano sul palco di locali a luci rosse in diverse città italiane.

Carol Maltesi: il figlio e il rapporto con il padre

Il figlio di 5 anni della giovane vive con il padre in provincia di Verona e, fino a dicembre, ogni due settimane andava a trovare la madre a Rescaldina (così ha riferito una vicina di casa della donna). I rapporti con il papà del bimbo sarebbero stati distesi, sempre secondo quanto appreso dai residenti nel quartiere di Carol, e anche il piccolo sembrava sereno. Il sogno dell’attrice sarebbe stato quello di portarlo in Olanda dal nonno.

Carol Maltesi: l’omicidio, nascosto il corpo per settimane

,Secondo quando confessato dal presunto killer, Davide Fontana (con cui pare ci fosse/fosse stata una relazione sentimentale), Carol sarebbe stata uccisa nella sua abitazione a colpi di martello durante un gioco erotico. Una volta morta, sarebbe stata accoltellata, fatta a pezzi e tenuta nascosta per settimane in un freezer per poi venire abbandonata in alcuni sacchi dell’immondizia nelle alture di Borno (Brescia). Gli investigatori sono risaliti alla sua identità grazie ad una serie di tatuaggi presenti sul corpo.